Открыт прием заявок на конкурс «Практики личной филантропии и альтруизма» Фонда Потанина

Фонд Потанина объявляет старт приема заявок на конкурс «Практики личной филантропии и альтруизма». Победители смогут получить поддержку для реализации социально значимых проектов в своих регионах. Прием заявок продлится до 11 сентября 2023 года. Результаты будут объявлены не позднее 25 октября 2023 года.

Директор программ Фонда Юлия Лизичева: «Цели конкурса “Практики личной филантропии и альтруизма” находят свое отражение в миссии Фонда – мы стараемся вовлекать в развитие культуры благотворительности активных и неравнодушных людей. С 2019 года Фонд поддержал 181 проект из более чем 40 регионов, направленный на решение широкого спектра задач. Победители конкурса помогают социально уязвимым группам граждан, проводят благотворительные мероприятия и развивают культуру волонтерства. Важно, что участие в конкурсе дает опыт проектной деятельности и возможность воплотить новые идеи, которые затем могут перерасти в более масштабные инициативы».

К участию приглашаются грантополучатели и стипендиаты Фонда всех лет. Победители конкурса получат грант в размере до 500 000 рублей. Направления проектов и форматы работы участники конкурса выбирают сами, учитывая актуальность темы для целевых аудиторий и региона. Продолжительность проектов – от 3 до 12 месяцев.

Подробнее о правилах участия в конкурсе и условиях получения поддержки можно узнать на сайте Фонда.

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