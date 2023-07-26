Открыт прием заявок на второй всероссийский конкурс литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Асадова

Второй всероссийский конкурс литературных работ для людей с нарушением зрения старше 18 лет, инициированный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», стартует 25 июля.

В 2022 году успешно прошел первый конкурс литературных работ, посвященному Году культурного наследия народов России. Участники отправляли оригинальные и нигде не публиковавшиеся ранее произведения на темы: «Моя малая родина», «Россия — родина моя!», «Культура моего народа». Всего на конкурс в течение трех месяцев поступило 159 заявок из 55 регионов страны, а финалисты получили Брайлевские дисплеи. В этом году прием заявок также продлится до 15 октября, а победители получат не только ценные гаджеты, но и специальные призы, направленные на профессиональную поддержку незрячих авторов.

Конкурс проходит при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Соорганизаторами литературного конкурса выступают Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» и Министерство труда и социальной защиты РФ, при участии Министерства культуры РФ и подведомственных министерствам учреждений, в том числе Ресурсных учебных методических центров (РУМЦов) и Литературного института имени А.М. Горького.

В этом году по инициативе члена Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова конкурсу присвоили имя советского поэта и прозаика Эдуарда Асадова.

«Мне очень радостно, что такая важная инициатива, реализованная в прошлом году, получила продолжение. И для меня особенно ценно, что конкурсу присвоено имя Эдуарда Аркадьевича. – отметила Кристина Асадова, внучка известного поэта. – Уверена, дедушка, как профессиональный литератор, много лет посвятивший работе с текстом и поэзии, высоко оценил бы эту инициативу и хотел бы быть к ней причастным».

Для того, чтобы принять участие в литературном конкурсе, требуется заполнить анкету на портале «Особый взгляд». К анкете прилагаются файлы конкурсной работы, мотивационное письмо и фотография участника. В этом году в конкурсе предусмотрены 4 номинации по формам литературного жанра: эпический, лирический, драматический и художественно-публицистический. Творческие работы в представленных номинациях могут быть созданы на следующие темы: «О родине», «О любви», «Мудрейшие наставники» – в рамках года Учителя и наставника, «Судьба человека», «Произведения для детей», «С юмором по жизни» и на свободную тему «О чем хочу Вам рассказать».

Оценит работы экспертное жюри, в состав которого войдут представители министерств, члены Совета, а также известные деятели культуры. Они определят 5 финалистов, которые получат Брайлевские дисплеи.

Лейла Каппушева, победитель первого литературного конкурса, в том году представила эссе под названием «Россия — это наше все», которое произвело большое впечатление на членов жюри. На данный момент она работает специалистом ресурсного учебно-методического центра и редактором Агентства особых новостей. Именно поэтому главный приз - брайлевский дисплей - является для нее незаменимым устройством для полноценной работы.

«О дисплее Брайля я мечтала с 1998 года, со времен школы, но никогда не думала, что моя мечта сбудется! В силу специфики своей деятельности он был мне жизненно необходим, ведь гаджет значительно сокращает время работы, очень облегчает мою жизнь и вот уже больше полугода не перестает меня радовать. За это хочу сказать огромное спасибо всем сопричастным!», - сказала Лейла.

Объявление победителей второго всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Асадова запланировано на 5 декабря и будет приурочено к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Победителей Конкурса поздравит лично заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, вручив самый ценный для творчески одаренных незрячих гаджет. Подробнее об условиях конкурса на портале specialviewportal.ru .

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