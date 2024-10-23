Открыта аккредитация на события IV Всероссийского музыкального конкурса

IV Всероссийский музыкальный конкурс будет проходить в Москве по специальностям «Орган», «Арфа», «Ударные инструменты» и в Санкт-Петербурге по специальностям «Духовые инструменты» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты»), «Ансамбли духовых инструментов» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты»).

Всего на конкурс было подано более 180 заявок из Владивостока, Владикавказа, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кисловодска, Кемерова, Королева, Красноярска, Коломны, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Тольятти, Тюмени. По результатам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.

Площадками для проведения конкурса станут Российская академии музыки имени Гнесиных, Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Российский национальный музей музыки, Мариинский театр. Гала-концерты лауреатов состоятся в Концертном зале «Зарядье» в Москве и в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Всероссийский музыкальный конкурс является крупнейшим творческим состязанием страны среди музыкантов, авторитетной творческой площадкой для выявления и продвижения молодых специалистов. Уникальность конкурса – в его форме проведения, охватывающей различные регионы России и включающей практически все специальности исполнительского искусства. В состав жюри конкурса по традиции входят крупнейшие деятели российской музыкальной культуры.

Конкурс проходит при поддержке Правительства РФ и Минкультуры России. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.