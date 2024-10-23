РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииОткрыта аккредитация на события IV Всероссийского музыкального конкурса

Открыта аккредитация на события IV Всероссийского музыкального конкурса

editor
By editor
57
Гобой

IV Всероссийский музыкальный конкурс будет проходить в Москве по специальностям «Орган», «Арфа», «Ударные инструменты» и в Санкт-Петербурге по специальностям «Духовые инструменты» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты»), «Ансамбли духовых инструментов» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты»).

Всего на конкурс было подано более 180 заявок из Владивостока, Владикавказа, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кисловодска, Кемерова, Королева, Красноярска, Коломны, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Тольятти, Тюмени. По результатам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.

Площадками для проведения конкурса станут Российская академии музыки имени Гнесиных, Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Российский национальный музей музыки, Мариинский театр. Гала-концерты лауреатов состоятся в Концертном зале «Зарядье» в Москве и в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Всероссийский музыкальный конкурс является крупнейшим творческим состязанием страны среди музыкантов, авторитетной творческой площадкой для выявления и продвижения молодых специалистов. Уникальность конкурса – в его форме проведения, охватывающей различные регионы России и включающей практически все специальности исполнительского искусства. В состав жюри конкурса по традиции входят крупнейшие деятели российской музыкальной культуры.

Конкурс проходит при поддержке Правительства РФ и Минкультуры России. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Предыдущая статья
Спектакли близко к тексту
Следующая статья
Вышел тизер-трейлер биографической картины «Роднина»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru