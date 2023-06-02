Открыта регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»

С 17 по 21 августа в бухте под крымским городом Судак состоится юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Зрителей ждут яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок. Регистрация для участников и зрителей уже открыта на сайте: https://tavrida.art/fest

В 2023 году фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) отметит свое пятилетие и станет громким культурным событием грядущего лета.За все время своего существования мероприятие зарекомендовало себя как самое масштабное событие в России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. С 2019 года в нем приняли участие 15,5 тысяч творцов со всей страны.

В 2023 году в честь своего первого юбилея фестиваль пройдет под обновленным названием — Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В течение пяти дней зрители и участники посетят пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят пять презентаций разработок ученых и яркие шоу-программы на пяти разных сценах. Главное, чему будут посвящены все форматы фестиваля — демонстрация достижений молодых творцов и профи самых разнообразных направлений деятельности.

Участниками фестиваля станут молодые профессионалы творческих индустрий и искусства: художники, писатели, музыканты, актеры, дизайнеры, режиссеры, хореографы, специалисты событийного маркетинга и туристической индустрии. В фестивале примут участие и представители таких крупных организаций, как президентская платформа «Россия — страна возможностей», общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход». На одной площадке встретятся 89 регионов. Зрителями станут жители и гости Республики Крым. Гости смогут побывать на всех ключевых событиях и увидеть смысловую шоу-программу фестиваля. Регистрация для посещения мероприятий доступна для граждан РФ в возрасте от 14 лет.

Хедлайнерами фестиваля станут яркие молодые артисты, а также мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. Также на главной сцене пройдет грандиозное шоу-признание творчеству Олега Газманова «Народный артист». В концертной программе примут участие сам Народный артист РФ Олег Газманов, резиденты арт-кластера «Таврида», хедлайнеры фестиваля и финалисты Национального патриотического проекта «Родники». Шоу переосмысляет культовые хиты, в программе известные песни обретут совершенно новое звучание.

В 2023 году на фестивале «Таврида.АРТ» будет представлено новое выставочное пространство АРТ-Экспо. Тема этого сезона «Было. Стало. Будет» — три времени как основные этапы развития творчества, образования и культурного кода каждого региона, представленного на выставке. Посетители экспозиций смогут увидеть основные этапы культурного развития регионов России и заглянуть в их будущее.

Традиционным и полюбившимся многим мероприятием станет костюмированное арт-шествие. Маршрут задействует всю территорию арт-кластера, познакомит с новыми локациями площадки и их возможностями. Образы шествующих участников будут олицетворять многогранность России, ее символы, достопримечательности и культурные достижения.

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