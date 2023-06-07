Открыта регистрация на проект «Мастерская молодых талантов»

6 июня стартует регистрация на проект «Мастерская молодых талантов». У лучших участников по результатам обучения и практической работы в рамках проекта будет возможность войти в кадровый резерв арт-кластера «Таврида» с дальнейшим трудоустройством, стать экспертом «Тавриды» и делиться своим опытом с молодыми творцами, а также получить статус резидента и продвигать свое творчество при поддержке арт-кластера.

Проект «Мастерская молодых талантов» создана для формирования творческого резерва и экспертного сообщества арт-кластера «Таврида», развития творческого сообщества региональных команд и круглогодичной поддержки участников арт-кластера «Таврида» через вовлечение молодых граждан в практику организации, экспертного и творческого сопровождения проектов, реализующихся на территории РФ.

К участию в Мастерской допускаются физические лица, граждане РФ в возрасте от 20 до 35 лет, корректно заполнившие анкету на сайте и соответствующие требованиям Положения и условиям участия.

Целью «Мастерской молодых талантов» является формирование сообщества молодых специалистов сферы молодежной политики и культуры, молодых экспертов сферы творческих индустрий, а также сообщества молодых деятелей культуры и искусства, готовых повышать свою экспертность и транслировать своё творчество вместе с арт-кластером «Таврида».

Ключевым этапом программы станет включение участников в работу региональных команд арт-кластера «Таврида» (амбассадоров, медиаамбассадоров, региональных арт-резиденций), региональных органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику, образовательных учреждений и других партнерских организаций.

Программа работы проекта в 2023 году включает в себя несколько этапов. В первом этапе с 6 по 29 июня принимаются заявки на участие, после чего до 8 июля будет происходить отбор участников проекта. Для того, чтобы подать заявку, кандидату необходимо выбрать трек развития, записать видеовизитку, закрепить портфолио, резюме и отправить заполненную анкету на рассмотрение. Зарегистрироваться потенциальный участник может по ссылке: https://moscow.tavrida.art/masterskay.

Отбор проходит в два этапа: сначала оцениваются анкеты участников, после назначается онлайн-интервью. Основными критериями отбора являются профессиональная компетентность, проактивность, умение работать в условиях стресса и неопределенности, готовность делиться опытом, лояльность к «Тавриде» и мотивация к профессиональному развитию.

После успешного прохождения отбора начинается обучение, которое будет проходить в две ступени: онлайн-формат для формирования индивидуального плана развития и образовательный интенсив. Все участники проекта будут разделены на три трека развития — мастерская будущих сотрудников «Феникс», мастерская будущих экспертов «Маяк», мастерская резидентов «Юла».

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