ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 2022 ГОДА

Стартовала регистрация для профессиональных участников и представителей СМИ на Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет с 10 по 12 ноября. Кроме того, открыт набор волонтеров в команду Форума.

Регистрация участников на мероприятия деловой программы продлится на официальном сайте Форума до 20 октября 2022 г.

В этот раз Форум пройдет в обновленном формате. Традиционные для прошлых лет секции и треки заменят четыре тематических блока: «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство», «Кино».

Новая архитектура нацелена на укрепление статуса Форума как площадки для обсуждения актуальных вопросов мировой культурной повестки и ориентирована в первую очередь на специалистов сферы культуры.

Деловая программа пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа и Мраморном дворце Русского музея.

Профессионалы сферы культуры и представители СМИ смогут принять участие в мероприятиях Форума как очно, так и в онлайн-формате.

Зарегистрированные онлайн-участники Форума получат возможность в режиме реального времени комментировать сессии и задавать вопросы спикерам в ходе трансляций.

Кроме того, прямой эфир и записи трансляций мероприятий деловой программы будут доступны всем желающим без специальной регистрации на официальном сайте Форума и в социальной сети «ВКонтакте».

В деловую программу войдут также мероприятия практической программы «Культура 2.0» по обмену опытом и лучшими наработками для российских специалистов в сфере культуры, церемонии подписания соглашений, специальные мероприятия стран, участвующих в Форуме в высоком статусе «Страна-гость».

Традиционно деловую повестку Форума дополнит обширная культурная программа — настоящий праздник искусства для жителей и гостей Петербурга: спектакли, премьеры, кинопоказы, выставки, перформансы, фестивали и многое другое.

Желающие принять участие в Форуме в качестве волонтеров могут подать заявку до 7 октября.

Организаторы Форума — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

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