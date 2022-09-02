Открытие делового сезона на палубах Yacht Event

С началом осеннего сезона команда Yacht Event предлагает совместить приятное с полезным и провести бизнес-мероприятие на фешенебельных яхтах «Чайка» и «Ласточка».

Продуктивный public-talk и дискуссии экспертов на актуальные темы прекрасно сочетаются со средиземноморской кухней и панорамными видами. Лекции спикеров слушаются легко и непринужденно в круизной атмосфере на палубе яхт. Для камерных бизнес-встреч до 25 человек Yacht Event предложит вип-кабинеты с оборудованием для презентаций и, по традиции, с безукоризненным сервисом и яхтенным гостеприимством.

Роскошный и продуктивный одновременно – таким может быть бизнес-завтрак, если доверить его организацию «под ключ» команде Yacht Event.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.