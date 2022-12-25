Открытие нового Центра прототипирования в Москве

В Москве состоялось открытие Центра прототипирования (Москва, Резервный проезд, д. 12). Проект реализуется в рамках партнерства с Российской Государственной специализированной академии искусств. Новая площадка создана для поддержки творческих инициатив и полноценной разработки и тестирования стартапов в области новых медиа, мета-вселенных и nft.

Идея в том, что каждый сможет создать цифровой продукт, реализовать его как в оффлайне, так и в онлайн пространстве.

Направления деятельности: музыкальная лаборатория, предметно-сувенирная лаборатория, лаборатория digital-картин и nft.

Молодые специалисты, в том числе и без определенного опыта работы смогут получить вводные уроки по нескольким дисциплинам — Программирование, Дизайн, 3D-моделирование, после прохождения этих уроков — создать свой первый прототип, пройти мастер-классы по изготовлению керамических и гончарных изделий с помощью 3D принтера, поучиться в студии звукозаписи.

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