Открытые прослушивания финалистов конкурса «Партитура» продолжаются

Лауреаты конкурса в номинации «Балетная музыка» и «Опера»

Открытые прослушивания финалистов III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» продолжаются. 19 сентября в Большом зале Московской консерватории прозвучали произведения в номинациях «Балетная музыка» и «Опера». Исполнил её Московский государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель Иван Никифорчин), а за дирижерский пульт встал заслуженный артист РФ Алексей Ходорченков.

Старт читкам дала балетно-симфоническая сюита «Капитан Немо» (прозвучали первая и пятая части) молодого автора из Подмосковья Андрея Скобельского, для которого участие в «Партитуре» стало одним из важнейших событий в жизни: «Это великий конкурс! Это и знакомства с композиторами, и работа с оркестром, дирижером. Ты видишь плюсы и минусы своих произведений, понимаешь, что можно улучшить. Это всегда очень ценно».

Мощным этническим акцентом в первом отделении стали две сцены из балета «Земля веры – Баргуджин Тукум» Анастасии Дружининой, уроженки Улан-Удэ: «Это балет о перерождении нас в разных мирах и взаимодействии / противодействии шаманизма и буддизма. Либретто основано на летописях, мифах и легендах. Есть аллюзии на шаманский обряд, национальные интонации, но прямого цитирования народной музыки в балете нет».

Легендой о девушке-чайке из рассказа Ивана Бунина «Велга» вдохновился москвич Валерий Макаров: «Еще в детстве, когда я занимался в театральной студии, мне запомнилась северная легенда Ивана Бунина «Велга». Тогда я подумал: «Какой это простор для композитора, эта философская и трагичная история о любви, жертвенности и духовной сакральности». Уже будучи взрослым я написал камерную оперу».

Сразу два литературных первоисточника лежат в основе балета Андрея Гутника «Дети у Христа на ёлке»: сказка Андерсена «Девочка со спичками» и рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»: «Это мой первый опыт работы с оркестром и возможность услышать свою музыку, учесть нюансы, которые пригодятся в дальнейшей работе».

Юрий Потеенко и Михаил Голиков

При выборе сюжета для будущих опер и балетов у финалистов «Партитуры» можно обнаружить две тенденции, и обе они связаны с традициями российской музыкальной культуры. Часть авторов вдохновляется монументальными, эпическими темами в духе Бородина и Мусоргского. К таким произведениям можно отнести симфоническую балетную картину о противостоянии света и тьмы «Любовь и война» Владимира Шилькрота (самого молодого конкурсанта в представленных вчера номинациях «Балетная музыка» и «Опера», ему всего 19 лет) и оперу «Орлы Урала» казанского композитора Ильяса Камалова, посвященную Отечественной войне 1812 года и рассказывающую о башкирских лучниках, восставших против Наполеона.

«Это большая радость и счастье для меня – прозвучать в легендарном Большом зале Московской консерватории с великолепными оркестром и дирижером», — восторгается Ильяс.

Другая тенденция – выбор сказочных сюжетов. Она уходит корнями к глинкинскому «Руслану» и к моцартовским зингшпилям. Среди прозвучавших на «Партитуре» опусов (разумеется, фрагментарно) таковы опера «Принцесса и Свинопас» Алины Подзоровой, написанная по сказке Андерсена; зингшпиль «Мартин-воитель» Дмитрия Яковлева и опера Петра-Даниэля Бойкова «Бриллиант десяти сил», вдохновленная японской сказкой Кэндзи Миядзавы.

Ведущая Ирина Тушинцева

Конкурс «Партитура» становится значимым шагом в карьере каждого участника. Даже для опытных композиторов, у которых за плечами победы во многих российских и международных состязаниях.

«Этот конкурс замечателен тем, что можно поучаствовать в разных номинациях и услышать свое сочинение, написанное для масштабных составов. Например, для тройного состава оркестра и большого хора», — рассказывает Алина Подзорова, произведения которой звучат на Дягилевском фестивале, «Московской осени», «Другом пространстве» и других крупных смотрах.

Анастасия Дружинина предлагает увеличить возраст участников до сорока лет: «После тридцати ты как композитор только начинаешь существовать, начинаешь понимать, в какую сторону идти. Хочется больше проявлять творческую активность, и конкурсы в этом помогают очень сильно. Работа с дирижером, с партитурой, с акустикой — нельзя, прочитав книги, всё это осознать до конца. Только через практику, которой у композитора должно быть очень много».

Алексей Ходорченков

Нельзя не восхититься мастерством Алексея Ходорченкова, который настолько гибко и виртуозно ведет оркестр и погружается в стилистику исполняемого, что кажется, будто дирижер изучал каждую партитуру не один месяц. Но это не так. «Для дирижера подобные конкурсы – тест на профессионализм, потому что время для подготовки ограниченное, всего несколько недель на изучение всех партитур, — поделился своими впечатлениями от работы маэстро. – Перед первой репетицией уже нужно досконально знать произведение. Оркестранты живо реагируют, играют с удовольствием, если музыка им нравится. И наоборот».

Финальные прослушивания в жанрах оперы и балета заинтересовали профессуру ГИТИСа. Ксения Попова, декан балетмейстерского факультета, видит здесь перспективное сотрудничество: «Для наших студентов такие прослушивания интересны. У нас, к сожалению, не часто случаются встречи с молодыми композиторами, но важно, чтобы творческие люди объединялись здесь и сейчас и создавали новые произведения на стыке творческих сил. Это возможность новых высказываний».

Галина Тимакова, доцент кафедры режиссуры (ГИТИС), режиссер «Геликон-Оперы»: «Я не любитель радикальной, авангардной музыки. Отношусь к ней осторожно. И было приятно обнаружить в исполняемых сегодня произведениях человечность, музыкальность, соответствие жанру. Надеюсь, молодые композиторы продолжат нас радовать, а современная академическая музыка придет в театр. Нужно открывать новое, а режиссерам уметь работать с композиторами. Как Борис Покровский работал с Холминовым, Шостаковичем, Прокофьевым.

Взаимодействие двух живых творцов приведет к хорошему результату, потому что есть диалог. Я буду рада, если мои молодые режиссеры выберут на диплом произведения молодых композиторов».

Музыкальное утро в БЗК оказалось действительно насыщенным и наполненным вдохновением. Нечасто в Москве представляют на большой сцене такое изобилие разных композиторских стилей, и еще реже можно увидеть всех авторов вживую и пообщаться с ними. Конкурс «Партитура» в очередной раз подтверждает свою значимость в развитии современной музыкальной культуры и знакомит публику с произведениями, которые, возможно, станут классикой завтрашнего дня.

Трансляции открытых прослушиваний проходят на медиаплатформе «Орфей», там же можно посмотреть запись предыдущих читок.

Московский государственный академический симфонический оркестр

Наталия СЕРГЕЕВА