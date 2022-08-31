Открытый лекторий «Культура 2.0» представит свою программу на форуме публичных библиотек в Красноярске

Как библиотеке стать привлекательной в глазах читателей — не только как книгохранилище, но и как место времяпрепровождения? Чем библиотека может помочь обществу в решении социальных проблем? Этим темам посвящена выездная сессия Открытого лектория «Культура 2.0», которая состоится в Красноярске 8 сентября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Открытый лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума проведет выездную сессию в рамках XX Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2022». В программе, которую «Культура 2.0» представит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 8 сентября в Красноярске, — дискуссия «Библиотека для всех» и мастер-класс «Организация пространства библиотеки».

Новые технологии упрощают доступ к информации и знаниям. Вместе с тем они меняют ожидания людей от взаимодействия с культурными институциями, а также характер общения внутри различных аудиторий и между ними.

Библиотека — культурная институция и социальное учреждение. Это один из инструментов, посредством которого общество может проводить саморегуляцию — задавать правильный тон коммуникаций, устанавливать ценностные ориентиры. Взаимодействуя с различными социальными группами, библиотеки влияют на то, как эти группы взаимодействуют между собой в повседневной жизни. Если библиотека реализует комплексный подход в вопросе инклюзии, она одновременно выполняет просветительскую функцию и обеспечивает доступность учреждения для самых разных аудиторий, налаживая с ними прочный живой контакт, который помогает совместно готовить проекты, направленные на решение социальных проблем, затрагивающих представителей этих групп.

В рамках дискуссии «Библиотека для всех» эксперты «Культуры 2.0» — Анна Васенина, заведующая Центральной детской библиотекой Петроградского района (Санкт-Петербург), Юлия Наумова, советник директора по развитию социального и инклюзивного направления, руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодёжи (Москва), Оксана Лобырева, заведующая Центром адаптивной культуры Центральной городской библиотеки (Нижний Тагил), и модератор встречи Алёна Ясинская, руководитель отдела по работе с программой Санкт-Петербургского международного культурного форума, — обсудят широкий спектр вопросов, связанных с социальной функцией библиотеки. Зачем, для кого и как создаются инклюзивные проекты в библиотеках? Какие проблемы людей с инвалидностью может решать библиотека? Чем библиотеки могут помочь подросткам, родителям и учителям для решения проблем травли? Как арт-терапия помогает справиться со стрессом и страхами?

Для выстраивания прочных отношений с читателями важен и привлекательный образ библиотеки, который создается в том числе за счет грамотной организации пространства. Не менее важно пристрастить юных читателей к систематическому чтению, осуществляя постепенный переход от чтива к полноценной литературе. Формируя пространство книгохранилища, необходимо создать среду, которая будет погружать в книжную культуру и приобщать к культуре в целом.

Мастер-класс «Организация пространства библиотеки» будет посвящен практическим вопросам оформления интерьеров книгохранилищ. Своими наработками поделятся Ирина Кирюхина, куратор музейных проектов бюро музейной сценографии «Метаформа» (Санкт-Петербург) и Наталья Каш, историк дизайна, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, с 2012 по 2021 гг. являвшаяся куратором и методистом проектно-выставочного отдела библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург).

Эксперты Открытого лектория «Культура 2.0» расскажут о том, что такое сценография, почему важно создавать единую концепцию, архитектурный и графический стиль. Они поделятся практическим опытом и объяснят, как составить план проекта, как определить бюджет и каких специалистов привлечь к реализации.

Все мероприятия Открытого лектория «Культура 2.0» бесплатны и транслируются онлайн. Подробная программа и расписание онлайн-трансляций выездной программы на XX Форуме публичных библиотек России «Библиокараван – 2022» опубликованы на сайте https://culturalforum.ru/culture_2_0 .

Обращаем ваше внимание, что время мероприятий в программе указано местное.

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