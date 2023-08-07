ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ «КУЛЬТУРА 2.0» ПРОВЕДЁТ ДИСКУССИЮ «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ» НА ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

12 августа в пространстве Новой Третьяковки в рамках II Международного детского культурного форума состоится дискуссия Открытого лектория «Культура 2.0». Эксперты двух столиц обсудят, как современные технологии помогают решать творческие задачи в сфере культуры и искусства.

Открытый лекторий «Культура 2.0» Российского фонда культуры — постоянно действующий дискуссионный проект, посвящённый технологиям в культуре в самом широком смысле этого слова, — создаётся для сотрудников учреждений культуры при их непосредственном участии.

Возможностям, которые технологический прогресс открывает в сфере культуры и искусства, будет посвящена дискуссия «Культуры 2.0» в рамках программы II Международного детского культурного форума. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, необычные проекции, экспонаты в дополненной реальности — культурные институции хотят идти в ногу со временем и стремятся при помощи современных технологических решений раскрыть и углубить контекст восприятия, вовлечь посетителей в прямое взаимодействие с предметами искусства.

Зачем и как связывать виртуальное и физическое искусство? Куда нас приведёт развитие технологий и какие задачи решают громкие проекты на стыке технологий и искусства? Какие новые профессии появляются в сфере культуры? Эти вопросы обсудят Мария Лопухина, аккаунт и ньюбиз-продюсер компании IMMERSE Lab, Владислав Пастернак, продюсер, генеральный директор кинокомпании HHG, а также Илья Пучеглазов (SymphoCat), эмбиент-композитор, звукорежиссёр, куратор культурных программ на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда Александринского театра. Модератор дискуссии — Алёна Ясинская, руководитель Открытого лектория «Культура 2.0».

Мария Лопухина раскроет практические аспекты использования современных технологий, особенности сторителлинга в AR, объяснит, из чего состоит успешный диджитал-продукт, а также представит новый проект-приложение «Внутри особняка» — иммерсивный аудиоспектакль, который знакомит с уникальным интерьером особняка Зинаиды Морозовой.

Владислав Пастернак расскажет, как технологии помогают создавать магию кино: как удивляли зрителей кинематографисты сто лет назад, и как они делают это теперь, чем спецэффекты отличаются от визуальных эффектов и какие виды VFX-профессий существуют.

Илья Пучеглазов объяснит, какими навыками должен обладать современный музыкант, как продвигать авторские треки на цифровых платформах, кто такой продюсер электронной музыки, и коснётся одного из самых неопределённых и запутанных в музыкознании вопросов: что такое сама электронная музыка. Для многих будет неожиданностью узнать, что электронику в первую очередь освоили академические композиторы, более того — русские.

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