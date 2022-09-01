Открывается прием заявок на участие в XIII Международном конкурсе чтецких работ им. А.П.Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» объявляет о начале приема заявок на XIII Международный конкурс чтецких работ имени А.П. Чехова. Тема – «Чехов и Островский». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Очный этап состоится в январе 2023 года.

Конкурс проводится ежегодно среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры состоят из нескольких этапов, а кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей в день рождения писателя, 29 января, в музее-заповеднике «Мелихово». Там же для участников организуют дополнительную культурную программу.

Каждый год для конкурса определяется специальная тема, и в музее-заповеднике, помимо рассказов Чехова, звучат произведения других классиков русской литературы, что делает конкурс более ярким и запоминающимся.

Тема нынешнего конкурса связана с тем, что в 2023 году отмечается 200-летие А.Н. Островского – известного русского писателя, талантливого драматурга, основоположника современного русского театра.

К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющие в программе дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Продолжительность выступлений по произведениям заявленных в теме конкурса авторов – не более 12 минут.

Компетентное жюри – известные актеры, педагоги, мастера художественного слова – выберут лучших исполнителей. Состав жюри будет объявлен дополнительно.

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2023 года, гала-концерт победителей и награждение – 29 января.

Заявки принимаются до 1 декабря 2022 на адрес chekhov-konkurs@yandex.ru.

В заявке должны быть указаны:

фамилия, имя, возраст; место работы/учебы и/или название направляющей организации; автор и название исполняемого произведения, продолжительность выступления; контактная информация (эл. адрес, телефон).

Обязательные условия участия:

К заявке необходимо прикрепить ссылку на видео своего выступления (запись можно сделать на смартфон, главное – четкие звук и картинка).

В конкурсе могут принять участие молодые актеры и студенты театральных вузов России и других стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Рассматриваются только сольные заявки.

От одного участника к рассмотрению принимается только одна заявка (1 автор, 1 произведение).

Справки по телефону: +7 (905) 778-42-65, Елена Геннадьевна Алексеева.

На время проведения конкурса его организаторы предоставляют иногородним участникам место для проживания и питание.

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