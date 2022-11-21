Оцифровать культуру: 7 проектов-лауреатов Премии Рунета, о которых вы должны знать

Современные культуру и искусство невозможно представить без инновационных технологий. VR-спектакли, онлайн-выставки, инсталляции с дополненной реальностью — лишь малая часть этого симбиоза. Одним из конкурсов, которые поощряют такие проекты, является Премия Рунета. Награда вручается компаниям и проектам, которые внесли значительный вклад в развитие интернета и технологий.
«Премия Рунета за годы своего существования сумела стать настоящей престижной наградой, которая отмечает достижения лучших представителей сферы IТ. Сегодня уже сложно представить мир без цифрового контента, проведение такой премии в России — значимое событие для многих компаний, а также возможность заявить о себе новым игрокам рынка. Премия проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в этом году от Фонда заявлено две специальные номинации — «Культурные проекты в сети», она в прошлом году оказалась востребованной среди участников, и новая, актуальная номинация — «Подкасты и цифровой контент». Буду с особым интересом знакомиться с заявками, которые будут поступать по этим направлениям. Призываю вас участвовать и желаю удачи, победят — лучшие», — комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Расскажем о семи интересных лауреатах прошлых лет в сфере культуры.
«Моя Третьяковка»
Масштабный цифровой проект популяризирует русское искусство и собрание Третьяковской галереи. Независимо от местонахождения любой желающий может познакомиться с русским искусством. Уже более 10 000 пользователей знакомятся с шедеврами галереи удалённо. Проект стал лауреатом номинации «Культурные проекты в Сети» в 2021 году.
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«Культура.рф»
Гуманитарный просветительский проект рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы. Портал получил статуэтку Премии Рунета в 2020 году.
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«Маленькие истории»
Некоммерческий историко-просветительский проект предназначен для коллекционеров, любителей старины и всех, кто интересуется российской и, отчасти, зарубежной историей. В 2015 и 2018 годах проект становился лауреатом Премии Рунета.
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«Вместе с культурой»
Сервис аренды городских пространств на портале mos.ru. Жители могут забронировать помещения для культурных событий в библиотеках, музеях, культурных центрах и других учреждениях. Арендовать помещение может любой совершеннолетний гражданин, который зарегистрировался на портале mos.ru. Лауреат номинации «Креативные индустрии» в 2021 году.
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Creative Russia Map
В интерактивном каталоге собраны организации, которые поддерживают креативных предпринимателей в России. Проект демонстрирует возможности развития и облегчает удовлетворение потребностей креативных проектов. Лауреат номинации «Креативные индустрии» в 2021 году.
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«Ярмарка Мастеров» — Livemaster
Первая и крупнейшая платформа, на которой мастера handmade реализуют уникальные изделия. Неоднократно становилась лауреатом Премии Рунета по результатам как экспертного, так и Народного голосования.
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Спецпроект ТАСС «Путь героя»
ТАСС вместе с читателями отобрали пять культовых персонажей студии «Союзмультфильм» и разобрались, почему они так много для нас значат. Среди героев детства: Волк, Кот Матроскин, Ослик Иа, Котёнок Гав и Багира. Спецпроект стал лауреатом номинации «Культурные проекты в Сети» в 2021 году.
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В этом году в рамках Премии Рунета есть несколько специальных номинаций для культурных проектов: «Культурные проекты в Сети», «Подкасты и цифровой контент», «Народов много — Родина одна».
Специальная номинация «Культурные проекты в Сети» посвящена организациям и проектам в сфере культуры, которые внесли значимые вклад в развитие отрасли, используя интернет-ресурсы. Номинация реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Лауреатами номинации «Подкасты и цифровой контент» станут организации и проекты в сфере подкастинга: студии продюсирования и создания подкастов, индивидуальные аудио-креаторы, подкаст-платформы, сервисы хостингов и работы со звуком, а также другие компании, имеющие свой подкаст. Номинация реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Номинация «Народов много — Родина одна» будет вручена за интернет-проекты, направленные на повышение уровня российской общегражданской идентичности и укрепление межнационального согласия.
Подать заявку можно до 28 ноября:
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