Оцифровать культуру: 7 проектов-лауреатов Премии Рунета, о которых вы должны знать

Современные культуру и искусство невозможно представить без инновационных технологий. VR-спектакли, онлайн-выставки, инсталляции с дополненной реальностью — лишь малая часть этого симбиоза. Одним из конкурсов, которые поощряют такие проекты, является Премия Рунета. Награда вручается компаниям и проектам, которые внесли значительный вклад в развитие интернета и технологий.

«Премия Рунета за годы своего существования сумела стать настоящей престижной наградой, которая отмечает достижения лучших представителей сферы IТ. Сегодня уже сложно представить мир без цифрового контента, проведение такой премии в России — значимое событие для многих компаний, а также возможность заявить о себе новым игрокам рынка. Премия проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в этом году от Фонда заявлено две специальные номинации — «Культурные проекты в сети», она в прошлом году оказалась востребованной среди участников, и новая, актуальная номинация — «Подкасты и цифровой контент». Буду с особым интересом знакомиться с заявками, которые будут поступать по этим направлениям. Призываю вас участвовать и желаю удачи, победят — лучшие», — комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Расскажем о семи интересных лауреатах прошлых лет в сфере культуры.

«Моя Третьяковка»

Масштабный цифровой проект популяризирует русское искусство и собрание Третьяковской галереи. Независимо от местонахождения любой желающий может познакомиться с русским искусством. Уже более 10 000 пользователей знакомятся с шедеврами галереи удалённо. Проект стал лауреатом номинации «Культурные проекты в Сети» в 2021 году.

Подробнее: https://my.tretyakov.ru/

«Культура.рф»

Гуманитарный просветительский проект рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы. Портал получил статуэтку Премии Рунета в 2020 году.

Подробнее: https://www.culture.ru/

«Маленькие истории»

Некоммерческий историко-просветительский проект предназначен для коллекционеров, любителей старины и всех, кто интересуется российской и, отчасти, зарубежной историей. В 2015 и 2018 годах проект становился лауреатом Премии Рунета.

Подробнее: https://little-histories.org/

«Вместе с культурой»

Сервис аренды городских пространств на портале mos.ru. Жители могут забронировать помещения для культурных событий в библиотеках, музеях, культурных центрах и других учреждениях. Арендовать помещение может любой совершеннолетний гражданин, который зарегистрировался на портале mos.ru. Лауреат номинации «Креативные индустрии» в 2021 году.

Подробнее: https://www.mos.ru/city/projects/arenda/

Creative Russia Map

В интерактивном каталоге собраны организации, которые поддерживают креативных предпринимателей в России. Проект демонстрирует возможности развития и облегчает удовлетворение потребностей креативных проектов. Лауреат номинации «Креативные индустрии» в 2021 году.

Подробнее: https://map.creative-russia.ru/

«Ярмарка Мастеров» — Livemaster

Первая и крупнейшая платформа, на которой мастера handmade реализуют уникальные изделия. Неоднократно становилась лауреатом Премии Рунета по результатам как экспертного, так и Народного голосования.

Подробнее: https://www.livemaster.ru/

Спецпроект ТАСС «Путь героя»

ТАСС вместе с читателями отобрали пять культовых персонажей студии «Союзмультфильм» и разобрались, почему они так много для нас значат. Среди героев детства: Волк, Кот Матроскин, Ослик Иа, Котёнок Гав и Багира. Спецпроект стал лауреатом номинации «Культурные проекты в Сети» в 2021 году.

Подробнее: https://spec.tass.ru/geroi-multfilmov/

В этом году в рамках Премии Рунета есть несколько специальных номинаций для культурных проектов: «Культурные проекты в Сети», «Подкасты и цифровой контент», «Народов много — Родина одна».

Специальная номинация «Культурные проекты в Сети» посвящена организациям и проектам в сфере культуры, которые внесли значимые вклад в развитие отрасли, используя интернет-ресурсы. Номинация реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лауреатами номинации «Подкасты и цифровой контент» станут организации и проекты в сфере подкастинга: студии продюсирования и создания подкастов, индивидуальные аудио-креаторы, подкаст-платформы, сервисы хостингов и работы со звуком, а также другие компании, имеющие свой подкаст. Номинация реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Номинация «Народов много — Родина одна» будет вручена за интернет-проекты, направленные на повышение уровня российской общегражданской идентичности и укрепление межнационального согласия.

Подать заявку можно до 28 ноября: https://premiaruneta.ru

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