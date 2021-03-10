Паломничество в Иерусалим – орган, дудук и голосовое пение в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

13 марта 2021 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла состоится концерт «Паломничество в Иерусалим». В вечере примут участие Василий Коростелёв (дудук, кавал, голос), Антонио Грамши (бузуки, крумхорн, перкуссия), Тарквиний Грамши (дарбука), титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган).
Атмосфера одного из самых удивительных городов планеты оживет в музыке разных народов и стран. В этой программе — как в узких переулках старого Иерусалима – сливаются голоса разных культур: большого исторического органа, этнических духовых и ударных инструментов.
«Паломничество в Иерусалим» – больше, чем просто концерт. Это путешествие в пространстве и времени. В нем, как в самом Иерусалиме, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали испанский органист Даниэль Сальвадор, мультиинструменталист и певец Василий Коростелёв, а также Антонио Грамши — исследователь и экспериментатор, обладатель огромной коллекции музыкальных инструментов, — и его сын Тарквиний. Все они с энтузиазмом изучают малоизвестные страницы музыкальной истории, старинную музыку и внеевропейские культуры.
Они умеют из отдельных музыкальных произведений складывать яркую картину эпохи и увлекательные исторические маршруты. Василий, Антонио и Тарквиний владеют множеством этнических инструментов и приемами исполнения музыки разных стран востока. Их концерт – редкая возможность услышать мелодии средневековой Персии, Армении, Испании, Англии и Италии, музыку Византии, Турции, Израиля и Европы, а также экзотические для современного мира инструменты – дудук, кавал, бузуки, крумхорн, дарбука.
В программе:
- Григор Нарекаци (Армения, X в.). «Авик»;
- Мхитар Айриванеци (Армения, XIII в.). «Сирт им сасани»;
- Король Альфонс X Мудрый (Испания, XIV в.). Кантига св. Марие Nº 100;
- Аноним (Аравия, XIII в.). Две мувашшахи;
- Аноним, Робертсбриджский кодекс (Англия, XIV в.). Вторая эстампида;
- Аноним, Лондонский кодекс (Италия, XIV в.). Ламенто ли Тристано и Ротта (эстампида);
- Абдюлькадир Мараги (Персия/Азербайджан, XIV-XV вв.): «Раст накиш бесте»;
- Аноним, Кодекс из Фаэнцы (Италия, XV в.). Kyrie [Cunctipotens genitor Deus] eléison;
- Аноним (Сефарад, XV в.). Лос Бильбиликос;
- Антонио де Кабесон (Испания, XVI век). Вариации на тему «Песня о рыцаре»;
- Димитрие Кантемир (Турция, XVII-XVIII в.). «Исфахан пешрев»;
- Исмаил Хаммамизаде Деде Эфенди (Турция, XVIII-XIX в.). «Хиджаз-бюселик Мурабба бесте»;
- Морис Равель (Франция, ХХ в.) Каддиш;
- Стелиос Петракис (Греция, XXI в.). «Джурджуна»;
- Андрес Уйбо (Эстония, XXI в.). «Новый Иерусалим».
Начало в 18:00.
Подробнее о концерте на сайте https://collegiummusicum.ru/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.