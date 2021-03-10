Паломничество в Иерусалим – орган, дудук и голосовое пение в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

13 мар­та 2021 года в Кафед­раль­ном собо­ре св. Пет­ра и Пав­ла состо­ит­ся кон­церт «Палом­ни­че­ство в Иеру­са­лим». В вече­ре при­мут уча­стие Васи­лий Коро­сте­лёв (дудук, кавал, голос), Анто­нио Грам­ши (бузу­ки, крум­хорн, пер­кус­сия), Тарк­ви­ний Грам­ши (дар­бу­ка), титу­ляр­ный орга­нист Пап­ской бази­ли­ки св. Миха­и­ла в Мад­ри­де Дани­эль Саль­ва­дор (орган).

Атмо­сфе­ра одно­го из самых уди­ви­тель­ных горо­дов пла­не­ты ожи­вет в музы­ке раз­ных наро­дов и стран. В этой про­грам­ме — как в узких пере­ул­ках ста­ро­го Иеру­са­ли­ма – сли­ва­ют­ся голо­са раз­ных куль­тур: боль­шо­го исто­ри­че­ско­го орга­на, этни­че­ских духо­вых и удар­ных инструментов.

«Палом­ни­че­ство в Иеру­са­лим» – боль­ше, чем про­сто кон­церт. Это путе­ше­ствие в про­стран­стве и вре­ме­ни. В нем, как в самом Иеру­са­ли­ме, сме­ша­лась музы­ка Восто­ка и Запа­да, про­шло­го и насто­я­ще­го, автор­ские и ано­ним­ные сочи­не­ния. Уни­каль­ное дей­ство при­ду­ма­ли испан­ский орга­нист Дани­эль Саль­ва­дор, муль­ти­ин­стру­мен­та­лист и певец Васи­лий Коро­сте­лёв, а так­же Анто­нио Грам­ши — иссле­до­ва­тель и экс­пе­ри­мен­та­тор, обла­да­тель огром­ной кол­лек­ции музы­каль­ных инстру­мен­тов, — и его сын Тарк­ви­ний. Все они с энту­зи­аз­мом изу­ча­ют мало­из­вест­ные стра­ни­цы музы­каль­ной исто­рии, ста­рин­ную музы­ку и вне­ев­ро­пей­ские культуры.

Они уме­ют из отдель­ных музы­каль­ных про­из­ве­де­ний скла­ды­вать яркую кар­ти­ну эпо­хи и увле­ка­тель­ные исто­ри­че­ские марш­ру­ты. Васи­лий, Анто­нио и Тарк­ви­ний вла­де­ют мно­же­ством этни­че­ских инстру­мен­тов и при­е­ма­ми испол­не­ния музы­ки раз­ных стран восто­ка. Их кон­церт – ред­кая воз­мож­ность услы­шать мело­дии сред­не­ве­ко­вой Пер­сии, Арме­нии, Испа­нии, Англии и Ита­лии, музы­ку Визан­тии, Тур­ции, Изра­и­ля и Евро­пы, а так­же экзо­ти­че­ские для совре­мен­но­го мира инстру­мен­ты – дудук, кавал, бузу­ки, крум­хорн, дарбука.

В про­грам­ме:

Гри­гор Наре­ка­ци (Арме­ния, X в.). «Авик»;

Мхи­тар Айри­ва­не­ци (Арме­ния, XIII в.). «Сирт им сасани»;

Король Аль­фонс X Муд­рый (Испа­ния, XIV в.). Кан­ти­га св. Марие Nº 100;

Ано­ним (Ара­вия, XIII в.). Две мувашшахи;

Ано­ним, Робертсбридж­ский кодекс (Англия, XIV в.). Вто­рая эстампида;

Ано­ним, Лон­дон­ский кодекс (Ита­лия, XIV в.). Ламен­то ли Три­ста­но и Рот­та (эстам­пи­да);

Абдюль­ка­дир Мара­ги (Персия/Азербайджан, XIV-XV вв.): «Раст накиш бесте»;

Ано­ним, Кодекс из Фаэн­цы (Ита­лия, XV в.). Kyrie [Cunctipotens genitor Deus] eléison;

Ано­ним (Сефа­рад, XV в.). Лос Бильбиликос;

Анто­нио де Кабе­сон (Испа­ния, XVI век). Вари­а­ции на тему «Пес­ня о рыцаре»;

Димит­рие Кан­те­мир (Тур­ция, XVII-XVIII в.). «Исфахан пешрев»;

Исма­ил Хам­ма­ми­за­де Деде Эфен­ди (Тур­ция, XVIII-XIX в.). «Хиджаз-бюсе­лик Мураб­ба бесте»;

Морис Равель (Фран­ция, ХХ в.) Каддиш;

Сте­лиос Пет­ра­кис (Гре­ция, XXI в.). «Джур­джу­на»;

Андрес Уйбо (Эсто­ния, XXI в.). «Новый Иерусалим».

Нача­ло в 18:00.

Подроб­нее о кон­цер­те на сай­те https://collegiummusicum.ru/

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