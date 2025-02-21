«ПАПА УМЕР В СУББОТУ»: лучший дебют кинофестиваля «Маяк»-2024 в кино

В марте по всей России выйдет ироничная и светлая драма о том, как принятие себя и своего прошлого делает человека супергероем, – «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой, названная жюри «лучшим дебютом» на кинофестивале «Маяк» в октябре 2024 года. Продюсеры картины – создатели культовых российских авторских фильмов Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Наталья Смирнова.

Зрительская премьера картины состоится в кинотеатре «Художественный» – фильм представит съемочная группа проекта во главе с режиссером Закой Абдрахмановой.

По сюжету у 30-летней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет — он был тираном, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит вторую папину семью: сестра — невыносима, братишка — не от мира сего, мачеха — ровесница самой Айко. А самое странное, что для них папа был совсем другим.

Сюжет картины во многом опирается на личный опыт самой Заки. Со своими родными режиссер не общается до сих пор. Тем не менее, представляя фильм, Зака отметила, что личную историю она уже рассказала в документальном кино, а художественная работа помогла ей отстраниться и взглянуть на истории героев с разных сторон. «Такая оптика пошла фильму на пользу, сделав его по-настоящему терапевтичным» — Forbes.ru.

Зака Абдрахманова – выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, будучи ученицей которой сняла два громких документальных фильма, после чего работала с Наталией Мещаниновой и Борисом Хлебниковым. Зака писала сценарий к «Пингвинам моей мамы» и собирала документальный материал к сценарию фильма «Снегирь». Ее игровой дебют вступает в диалог с ее же дебютным доком «Жаным», снятым в жанре автофикшен. В «Жаным» Абдрахманова едет с камерой в Казахстан, к маме и бабушке, которые не разговаривают друг с другом, живя в одном доме.

Продюсеры картины – Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Наталия Смирнова.

«Зака, безусловно, принадлежит к тем авторам, которые относятся к своим героям с очень большой чуткостью, вниманием, местами даже состраданием, и иронией. Ее авторская оптика – симпатия, сочувствие и ирония – нам очень близка и интересна», – говорит Наталия Смирнова.

«Во всем мире существует безусловный тренд – режиссеры документального кино переходят в игровое, и, зачастую, именно они становятся авторами самых ярких и честных проектов. Зака – не исключение», – комментирует Сергей Сельянов.

Яркими актерскими работами выделяются в картине Лаура Турсунканова (Айко) – многие критики прочили именно этой дебютантке приз на лучшую женскую роль, называя ее игру замечательной и вдумчивой. Новую жену отца Венеру же играет Самал Еслямова – лауреат Каннского кинофестиваля 2018 года за лучшую женскую роль в фильме «Айка» Сергея Дворцевого.