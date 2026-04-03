«Папина дочка» станет мамой

Культовый проект – сериал «Папины дочки. Новые», продолжает собирать у экранов всю семью: согласно рейтингу, опубликованному на прошлой неделе исследовательской компанией «Медиалогия», четвёртый сезон занял четвёртую строчку среди ста самых популярных сериалов по итогам 2025 года. Действие пятого сезона семейного хита продолжит историю полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

Возвращение мамы и ещё одно долгожданное пополнение в семье Васнецовых, появление Иржи, борьба Веника за Дашу, новый парень Жени, переезд Сони в Санкт-Петербург, битва за бабушкину квартиру, перевоспитание Тамары, поиски подъездного призрака и другие сюрпризы ждут зрителей в новых сериях.

«На съёмках было очень интересно, весело и местами эмоционально, потому что сама ситуация, обстоятельства и то, как складывается история, конечно, непростые. Мне очень хотелось знать ответы на все вопросы, думаю, как и зрителям. Собственно, этим и занимались в процессе», — делится Анастасия Сиваева, которая признавалась, что её сын, как и мама, ждёт новые серии.

«Безусловно, я понимаю, каково быть мамой. Но опыта выстраивания отношений в многодетной семье у меня нет, здесь мне помогали девчонки, — добавляет актриса. — Сама только учусь этому, я мама всего восемь лет, поэтому и сыну говорю, что могу чего-то не знать, не понимать. Конечно, хочется дать ребёнку самое-самое и быть лучшей версией себя».

Мамой станет и другая Васнецова — Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова), которая по сюжету очень переживает из-за первой беременности. В новом сезоне зрители также увидят, что происходит в личной жизни Маши (Мирослава Карпович) и Жени (Дарья Мельникова).

«В этот раз приключения ждут не только Васильевых, но и Васнецовых, которые раскроются с новой стороны. Галина Сергеевна мучается вопросами, кто должен сидеть в декрете и как сдержать обещание, данное Иржи много лет назад. Жене ищут жениха, в жизни Маши и Бегемотика тоже не без страстей. Но главное, конечно же, мы ответим на вопрос, который беспокоит всех зрителей: где всё это время была Даша?» — говорит режиссёр и автор сценария Павел Брусочкин.

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут своё место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.