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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Папины дочки. Новые»: новый сезон в Новом году!

editor
By editor
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Кадр из сериала СТС «Папины дочки. Новые», 3 сезон. Фото © онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего-то доброго, светлого и простого. «Дочки» как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел ещё один год провести с близкими людьми», — считает Филипп Бледный. 

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник (Филипп Бледный) скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной (Ксения Теплова), Соня (Полина Денисова) выбирает между тремя поклонниками, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) борются за личное пространство, а Арина (Полина Айнутдинова) доказывает свою значимость. Тем временем Тамара (Татьяна Орлова) встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) выходит на новый уровень. 

«Финальный сезон предыдущих «Дочек» оборвался на незавершенной истории Галины Сергеевны с принцем. Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — признается Лиза Арзамасова.

Романтика появится не только в жизни Васнецовой, но и Веника, который в финале второго сезона решил попрощаться с Дашей и пригласить на свидание школьного психолога Татьяну. «Меня не удивило решение Веника. Мне оно кажется верным, а главное,  устраивает мою героиню, — улыбается Ксения Теплова. — Отношения между ними достаточно наивные и чистые, мне нравится эта романтическая линия. Вениамин с Татьяной всё время будут попадать в нелепые ситуации, потому что им негде встречаться. Мешают то бабушки, то дети, в общем, не без трудностей».  

В третьем сезоне зрителей также ждут яркие образы в духе «Кавказской пленницы» и «Гарри Поттера», сцены на хоккейной арене, в павильоне с живыми бабочками, в аквапарке и другие приключения. Но на этом приключения семьи Ваcильевых не закончатся: на днях START и СТС приступили к съемкам четвертого сезона. 

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