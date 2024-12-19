«Папины дочки. Новые»: новый сезон в Новом году!

«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего-то доброго, светлого и простого. «Дочки» как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел ещё один год провести с близкими людьми», — считает Филипп Бледный.

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник (Филипп Бледный) скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной (Ксения Теплова), Соня (Полина Денисова) выбирает между тремя поклонниками, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) борются за личное пространство, а Арина (Полина Айнутдинова) доказывает свою значимость. Тем временем Тамара (Татьяна Орлова) встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) выходит на новый уровень.

«Финальный сезон предыдущих «Дочек» оборвался на незавершенной истории Галины Сергеевны с принцем. Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — признается Лиза Арзамасова.

Романтика появится не только в жизни Васнецовой, но и Веника, который в финале второго сезона решил попрощаться с Дашей и пригласить на свидание школьного психолога Татьяну. «Меня не удивило решение Веника. Мне оно кажется верным, а главное, устраивает мою героиню, — улыбается Ксения Теплова. — Отношения между ними достаточно наивные и чистые, мне нравится эта романтическая линия. Вениамин с Татьяной всё время будут попадать в нелепые ситуации, потому что им негде встречаться. Мешают то бабушки, то дети, в общем, не без трудностей».

В третьем сезоне зрителей также ждут яркие образы в духе «Кавказской пленницы» и «Гарри Поттера», сцены на хоккейной арене, в павильоне с живыми бабочками, в аквапарке и другие приключения. Но на этом приключения семьи Ваcильевых не закончатся: на днях START и СТС приступили к съемкам четвертого сезона.