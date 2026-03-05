РАСПРОДАЖА

«Папины дочки» вернутся уже весной

Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова, Ева Смирнова, вита Корниенко_Папины дочки_СТС_START
Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова, Ева Смирнова, Вита Корниенко. Фото: пресс-служба СТС / START

В Москве завершились съемки пятого сезона «Папины дочки. Новые». В новых сериях мама в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается к семейным будням.

«Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему всё привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы: почему, как и что? — считает Анастасия Сиваева. — Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слёз. Выстраивание отношений с детьми всегда непросто для каждой семьи. Я сама мама восемь лет и только учусь этому».

«То, что вернулась мама, не значит, что наш сериал заканчивается, — улыбается режиссер и автор сценария Павел Брусочкин. — Девочки растут, а, как известно, большие дети — большие проблемы. В новых сериях будут и приключения, и юмор, и сентиментальные моменты, и новые герои, и персонаж из прошлого Иржи в исполнении Михаила Башкатова. При этом, конечно же, мы ответим на главный вопрос, который беспокоит зрителей: где все это время была Даша?».

Возвращение Даши повлияло и на перемены в облике Веника в исполнении Филиппа Бледного, который похудел на семь килограммов. «Конечно, у Веника поприбавилось волнений, что отразилось на весе. Ведь до этого он жил размеренно, все наконец-то устаканилось, но вдруг появилась жена и вихрь событий закрутился вокруг его семьи», — объясняет Филипп Бледный.

В новых сериях испытания ждали и кинодочку Бледного Еву Смирнову, которая столкнулась с арахнофобией. «Ужасно боюсь пауков, а моя героиня весь сезон возится с пауком. В какой-то момент поняла, что живого в руки не возьму, поэтому дали чучело. Но даже в этом случае меня охватывала паника, текли слезы и я просто не могла себя контролировать. В итоге снималась с пластиковой игрушкой, которую оживят на экране», — вспоминает 13-летняя актриса.

А их персонажей, зрители узнают уже этой весной. По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут свое место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

