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Парашют с места падения самолета времен Великой Отечественной войны передали в экспозицию Музея Победы

editor
By editor
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парашют
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В создании масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 9 Мая в Музее Победы на Поклонной горе, примет участие Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей — партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали фрагмент парашюта Героя Советского Союза Василия Прокофьевича Синчука. Менее чем за полтора года пребывания на фронте Синчук прошел в боях путь от рядового летчика до помощника командира истребительного полка, совершил 305 боевых вылетов, штурмовыми ударами уничтожил до 150 солдат и офицеров противника, в 50 воздушных боях сбил 12 самолетов противника лично и два в группе. Погиб 1 февраля 1944 года в районе железнодорожной станции Передольская, сбив тараном немецкий бомбардировщик «Юнкерс-87». Самолет с останками летчика и сохранившимися личными вещами был обнаружен в болоте близ Уторгоша в августе 1951 года. Среди найденных предметов был и парашют, которым так и не смог воспользоваться летчик. Звание Героя Советского Союза (посмертно) было присвоено Василию Прокофьевичу Синчуку 13 апреля 1944 года.

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.

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