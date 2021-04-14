Парк «Сказка» заявил об открытии сезона сказочных развлечений

Опережая календарные сроки, лето в парке развлечений «Сказка» наступит уже в эти выходные — со стартом нового сезона улетных развлечений и жарких эмоций.
17 и 18 апреля парк «Сказка» «подогреет» прогноз погоды яркими эмоциями на долгожданном открытии сезона. Феерическое шоу, крутые розыгрыши, старт новых аттракционов, включая всю экстремальную зону развлечений — головокружительные ощущения гарантированы всем!
С 15 до 18.00 встречать гостей в эти дни в парке будут любимчики публики — динозавр Тирекс, дружелюбные Альпака и обаятельные Хаски. Со всей пестрой, пушистой и милой компанией можно будет от души повеселиться и наиграться.
В программе шоу запланированы фантастические выступления цирковых артистов и акробатических групп: от Эльфа, звезды арены Цирка на Вернадском, до сумасшедших «светящихся» трюков от Jump Performance.
А в финале, по уже сложившейся традиции, никто не сможет удержаться от танцев на бумажной дискотеке с воздушными шарами.
В честь открытия сезона на протяжении всей праздничной программы будут разыгрываться билеты на аттракционы. Победители смогут воспользоваться выигрышем и прокатиться на любимой карусели сразу же!
Кроме того, в новом сезоне появятся новые аттракционы, с новыми незабываемыми эмоциями!
Карусель «Рекс», или гонки на прыгающих собачках — это приключение, в которое каждый маленький ребенок захочет отправиться. Необычная карусель с яркой подсветкой и музыкальным сопровождением оставит незабываемые впечатления.
«Дорожный патруль» ждет мальчишек и девчонок, которые обожают управлять автомобилями с самого раннего возраста. Дети придут в восторг от возможности порулить большой и яркой машиной, почувствовать себя водителем погрузчика, легкового автомобиля или же полицейского патруля.
Аттракцион «Самолет» гарантирует немного турбулентности для детей, которым снятся небо и самолеты. Аттракцион воссоздает реальность настоящего полета. Ощущения те же, но авиакатастрофы исключены!
«Волшебный рейс» идеально подойдет для самых юных любителей̆ испытать новые ощущения и при этом не испугаться. Кабинка на 8 мест качается и одновременно осуществляет плавный переворот вокруг основной оси аттракциона.
Хотите, чтобы лето уже началось? Парк развлечений «Сказка» ждёт вас в эти выходные дни!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.