Парк «Сказка» заявил об открытии сезона сказочных развлечений

Опе­ре­жая кален­дар­ные сро­ки, лето в пар­ке раз­вле­че­ний «Сказ­ка» насту­пит уже в эти выход­ные — со стар­том ново­го сезо­на улет­ных раз­вле­че­ний и жар­ких эмоций.

17 и 18 апре­ля парк «Сказ­ка» «подо­гре­ет» про­гноз пого­ды ярки­ми эмо­ци­я­ми на дол­го­ждан­ном откры­тии сезо­на. Фее­ри­че­ское шоу, кру­тые розыг­ры­ши, старт новых аттрак­ци­о­нов, вклю­чая всю экс­тре­маль­ную зону раз­вле­че­ний — голо­во­кру­жи­тель­ные ощу­ще­ния гаран­ти­ро­ва­ны всем!

С 15 до 18.00 встре­чать гостей в эти дни в пар­ке будут любим­чи­ки пуб­ли­ки — дино­завр Тирекс, дру­же­люб­ные Аль­па­ка и оба­я­тель­ные Хас­ки. Со всей пест­рой, пуши­стой и милой ком­па­ни­ей мож­но будет от души пове­се­лить­ся и наиграться.

В про­грам­ме шоу запла­ни­ро­ва­ны фан­та­сти­че­ские выступ­ле­ния цир­ко­вых арти­стов и акро­ба­ти­че­ских групп: от Эль­фа, звез­ды аре­ны Цир­ка на Вер­над­ском, до сума­сшед­ших «све­тя­щих­ся» трю­ков от Jump Performance.

А в фина­ле, по уже сло­жив­шей­ся тра­ди­ции, никто не смо­жет удер­жать­ся от тан­цев на бумаж­ной дис­ко­те­ке с воз­душ­ны­ми шарами.

В честь откры­тия сезо­на на про­тя­же­нии всей празд­нич­ной про­грам­мы будут разыг­ры­вать­ся биле­ты на аттрак­ци­о­ны. Побе­ди­те­ли смо­гут вос­поль­зо­вать­ся выиг­ры­шем и про­ка­тить­ся на люби­мой кару­се­ли сра­зу же!

Кро­ме того, в новом сезоне появят­ся новые аттрак­ци­о­ны, с новы­ми неза­бы­ва­е­мы­ми эмоциями!

Кару­сель «Рекс», или гон­ки на пры­га­ю­щих собач­ках — это при­клю­че­ние, в кото­рое каж­дый малень­кий ребе­нок захо­чет отпра­вить­ся. Необыч­ная кару­сель с яркой под­свет­кой и музы­каль­ным сопро­вож­де­ни­ем оста­вит неза­бы­ва­е­мые впечатления.

«Дорож­ный пат­руль» ждет маль­чи­шек и дев­чо­нок, кото­рые обо­жа­ют управ­лять авто­мо­би­ля­ми с само­го ран­не­го воз­рас­та. Дети при­дут в вос­торг от воз­мож­но­сти пору­лить боль­шой и яркой маши­ной, почув­ство­вать себя води­те­лем погруз­чи­ка, лег­ко­во­го авто­мо­би­ля или же полицейского патруля.

Аттрак­ци­он «Само­лет» гаран­ти­ру­ет немно­го тур­бу­лент­но­сти для детей, кото­рым снят­ся небо и само­ле­ты. Аттрак­ци­он вос­со­зда­ет реаль­ность насто­я­ще­го поле­та. Ощу­ще­ния те же, но авиа­ка­та­стро­фы исключены!

«Вол­шеб­ный рейс» иде­аль­но подой­дет для самых юных люби­те­лей̆ испы­тать новые ощу­ще­ния и при этом не испу­гать­ся. Кабин­ка на 8 мест кача­ет­ся и одно­вре­мен­но осу­ществ­ля­ет плав­ный пере­во­рот вокруг основ­ной оси аттракциона.

Хоти­те, что­бы лето уже нача­лось? Парк раз­вле­че­ний «Сказ­ка» ждёт вас в эти выход­ные дни!

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