Парк, спроектированный по принципам северной урбанистики, появится в Северодвинске в 2023 году

В центре Северодвинска построят парк, спроектированный по современным принципам северной урбанистики. Рекреационная зона площадью 2,7 га появится на берегу озера Театральное.

Проектировщики опирались на опыт российских и зарубежных урбанистов, но некоторые стандарты пришлось разрабатывать с нуля. В мировой урбанистике известна концепция «зимнего города» (Winter city), основная идея которой заключается в обустройстве комфортной круглогодичной инфраструктуры. Однако концепция требует доработки и адаптации для условий Крайнего севера, поскольку многие постулаты касаются городов с намного более мягкой зимой – с температурой от нуля и ниже. В мире в принципе мало городов, расположенных рядом с Полярным кругом. Так, на одной широте с Северодвинском находится лишь один относительно крупный город – Рейкьявик, население в нем составляет 134 000 человек против 180 000 в Северодвинске.

Российские города Крайнего севера нуждаются в собственных стандартах. Например, в Якутии в этом направлении работает Центр компетенций по вопросам городской среды, в Мурманской области – Центр северной урбанистики. В Архангельской области свой вклад в формирование принципов создания общественных пространств внесла Группа Аквилон – крупнейший девелопер Архангельской области. Компания вложит в строительство рекреационной зоны более 100 млн рублей, общественный парк будет первым в городе, созданным на средства частного инвестора.

Короткий световой день могут компенсировать грамотные сценарии освещения. В парке в Северодвинске не просто поставят фонари вдоль дорожек, а установят малые архитектурные формы с подсветкой, перголу со светодиодными лампами. «Свет станет арт-объектом и точкой притяжения для горожан, это поможет продлить их пребывание на свежем воздухе даже при очень коротком световом дне – в декабре в Северодвинске он продолжается менее 4 часов», — отмечает Александр Фролов, председатель правления Группы Аквилон.

Гибкость и вариативность парковых зон позволяют использовать их круглый год. Например, футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, некоторые парковые дорожки зимой можно превратить в каток или хоккейную коробку. В парке запроектированы помещения под раздевалки и пункты проката спортивного снаряжения (лыж, коньков и др).

Зима в Северодвинске – долгая и сырая, хотя не столь суровая, как во многих других городах Крайнего севера. В январе температура составляет в среднем около минус 10 градусов, но на улице часто очень ветрено. «Стоит избегать полностью открытых больших площадок и широких прямых дорог. Мы используем естественные преграды против ветра – изгибы дорожек, небольшие искусственные холмы, живую изгородь, более 4000 деревьев и кустарников», — говорит отмечает Александр Фролов.

Природной особенностью Северодвинска является болотистая почва и обилие водоемов. Чтобы набережную Театрального озера не размыло, ее берега необходимо укрепить гранитным камнем. Девелопер пошел на дополнительные траты, поскольку соцопрос показал высокую заинтересованность северодвинцев в променаде вдоль набережной, а 79% респондентов заявили о необходимости берегоукрепления. По результатам того же опроса было решено отказаться от открытого амфитеатра – горожане сочли его строительство нецелесообразным в холодном климате.

«Районы Крайнего севера занимают 70% территории РФ, при этом проживает там менее 7% населения страны. Современные общественные пространства способны повысить комфорт и привлекательность для жителей и снизить отток населения из северных регионов», — подчеркивает Александр Фролов.

Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 года. За 19 лет работы компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью более 2 млн кв. м – это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа Аквилон входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.

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