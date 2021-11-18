Паша Руденко представил сольную программу в центре Москвы

Финалист проекта «Песни» на ТНТ представил свою новую сольную программу в Москве в рамках выступления на площадке DEPO MOSCOW. В этот вечер у сцены собрались как поклонники артиста, так и зрители, которым было интересно познакомится с творчеством Паши Руденко.

«Я в огромном восторге, под большим впечатлением как классно меня и моих ребят музыкантов приняла публика. Это был какой-то сумасшедший вселенский обмен энергией. Я почувствовал, что как будто встретились друзья в очень большом количестве. Я впечатлен» — делится первыми впечатлениями Паша.

Отметим, что это был первый концерт в Москве после локдауна на площадке Depo.

«Очень почетно и волнительно открывать сезон концертов после локдауна. Спасибо DEPO, что они доверили нам ярко ворваться в предновогоднюю суету после локдауна. Все устали, все хотят двигаться, поэтому мы с ребятами подготовили мощную танцевальную программу. Я думаю, мы оправдали все ожидания зрителей и Depo» — рассказывает артист

В преддверии релиза на концерте была исполнена новая песня «Голосовое», которая выйдет на всех цифровых платформах 19 ноября: — «Еще одна личная и искренняя песня, как и все мои медляки, они все об отношениях и эта песня не исключение. Она рассказывает о современных отношениях, когда мы живем в мире соц.сетей и когда мы общаемся, ругаемся, расстаемся, миримся в соц.сетях. Но на самом деле там очень классный вайб, несмотря на все ссоры остается надежда всё исправить» — говорит Паша Руденко.

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