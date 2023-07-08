Пассажирский транспорт на ВДНХ: история и современность

В каждую вторую субботу июля в столице отмечают День московского транспорта. ВДНХ, являясь одним из центров притяжения в Москве, традиционно также является местом демонстрации и испытаний новейших технологий и изобретений в нашей стране, в том числе и в сфере пассажирских перевозок.

За более чем 80 лет истории Главной выставки страны неоднократно менялись виды транспорта, на котором посетители добирались до самых отдаленных ее уголков. Почти сразу же после первого открытия ВСХВ СССР огромные масштабы территории поставили вопрос комфортного передвижения ее гостей — как на саму Выставку, так и по ней.

«Один из приоритетов ВДНХ сегодня — создание комфортной среды пребывания для каждого посетителя, в том числе и доступность самых дальних уголков Выставки, забота об окружающей среде парковых пространств. С 2020 года мы перешли на экологически чистый вид транспорта — электробусы. Ровно три года назад здесь начал курсировать первый бесплатный в ее истории пассажирский маршрут «К», который обслуживается электробусами отечественного производства. С момента запуска, за три года, им воспользовались более миллиона посетителей. В декабре прошлого года Выставка стала первой площадкой, на которой Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в рамках проекта «Энергия Москвы» было установлено целых пять общедоступных зарядных станций для электротранспорта», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. Он добавил, что Главная выставка страны развивает свою транспортную инфраструктуру вместе со столицей. Так, например, территория ВДНХ является частью городского автобусного маршрута №533, соединяющего станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад». Большая часть маршрута проходит по Кольцевой дороге ВДНХ. Также на территории ВДНХ расположены специальные остановки сервиса «Яндекс.Такси». Посетители смогут заказать подачу машины во время прогулки через мобильное приложение или по телефону сервиса, не выходя за пределы Выставки.

Станция метро «ВДНХ» открылась только в 1958 году. И в начале главным вопросом комфортного пребывания гостей Главной выставки страны был даже не вопрос передвижения по ней, а вопрос транспортной доступности до нее. Первым видом транспорта, призванным связать центр Москвы со Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, стал двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, сделанный по образцу английского аналога EEC. Для того времени это был очень прогрессивный транспорт. Он и сейчас поражает одним своим видом на архивных фото и кинохронике. Однако эксплуатация такого троллейбуса быстро выявила ряд неудобств, самым главным из которых была нестандартная высота контактной сети: провода на маршруте пришлось поднимать на метр вверх. В 1953 году в Ярославле свернули производство двухэтажных троллейбусов, а ко второму открытию ВСХВ СССР от их использования и вовсе отказались.

Со вторым открытием Выставки в 1954 году начали решать проблему не только транспортной доступности самой ВСХВ в масштабах столицы, но и доступности дальних уголков на ее территории. На Главной выставке страны впервые появилась внутренняя троллейбусная линия. Сначала она обслуживалась стандартными машинами МТБ-82Д, декорированными символикой ВСХВ. Но в 1955 году на маршрут Главной выставки страны вышел уникальный образец технической эстетики — троллейбус СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ. Впервые на отечественном пассажирском транспорте были использованы гнутые боковые окна, что создавало у пассажиров ощущение воздушности и способствовало лучшему обзору достопримечательностей Выставки.

Для более быстрого передвижения по Выставке без привязки к маршруту в начале 1960-х годов мотозаводами в Туле и Вятских Полянах были выпущены уникальные образцы мототакси. Они представляли собой трехколесную рикшу на базе серийного мотороллера для двух пассажиров, сидевших на диване перед водителем.

Отдельное внимание стоит уделить вопросу экскурсионного транспорта. Для того чтобы гости ВДНХ могли передвигаться в компании гида с комфортом по огромной территории, решено было использовать с успехом применявшиеся в аэропортах и курортных зонах Советского Союза автопоезда. Выпускали их с конца 1950-х годов на Рижской автобусной фабрике. Особенного внимания стоит автопоезд все того же производителя, появившийся на ВДНХ СССР в 1980-х годах. Он был создан на базе микроавтобуса RAF-2203 Latvija и выглядел как небольшой тягач с двумя полуприцепами. В них располагались гости, ну а в кабине тягача, соответственно, водитель и гид-экскурсовод. Ранее эта необычная техника использовалась в Олимпийской деревне, а после Олимпиады была передана на Главную выставку страны, где использовалась до конца десятилетия.

На рубеже веков на долгие годы перевозка гостей Главной выставки страны прекратилась, а транспортная система пришла в упадок. Но с возрождением ВДНХ, которое началось в 2014 году, вновь поднялся вопрос о возможности комфортного передвижения посетителей по территории. Пионером в решении этого вопроса стал городской маршрут №533. С 2017 года городской маршрутный микроавтобус проезжает по территории ВДНХ до станции «Ботанический сад» через Кольцевую дорогу. И возвращается обратно к станции метро «ВДНХ», делая по четыре остановки на пути в каждую сторону.

Наиболее ярким событием современной истории Выставки стало появление бесплатного маршрута «К», который с 2020 года ежедневно и круглогодично курсирует по Кольцевой дороге ВДНХ в обоих направлениях. Обслуживают его четыре экологичных электробуса производства Горьковского автомобильного завода вместимостью до 12 человек. Конечные пункты маршрута располагаются по обе стороны от арки Главного входа — на Северной и Южной петлях. Автобус по пути делает следующие остановки: «Грушевая аллея», «Дом культуры», «Техноград», «Павильон №57 «Россия — моя история», «Дворец бракосочетания», «Городская ферма», «Павильон №44 «Кролиководство», «Музей кино», «Ботанический сад», «Павильон №27 «Физкультура и спорт», «Золотой колос», «Парк «Останкино», «Зеленый театр», «Хованский вход», «Театр сказок», «Арка Южного входа».

Это новшество пользуется неизменной популярностью у гостей Выставки: за три года эксплуатации электробусы перевезли более миллиона посетителей ВДНХ. Стоит отметить, что это первый за всю историю ВДНХ маршрутный транспорт, за проезд в котором с пассажиров не взымается никакой платы.

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