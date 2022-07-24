«Пациент скорее жив, чем мертв»: Тимур Джафаров о российском кинематографе

Российский кинематограф переживает кризис. Надежды на импортозамещение, о котором говорят уже несколько лет, пока себя не оправдали.

Кто-то связывает это с пандемией, развитием стриминговых сервисов и бойкотами зарубежных партнеров — из-за них упали выручки студий и кинотеатров. Другие видят главную причину в монополизированности индустрии и стремлении заработать на зрителе, подорвавших доверие со стороны аудитории и потенциальных инвесторов. Третьи — в упорных попытках угнаться за Западом (вместо того, чтобы создавать аутентичные произведения) и потере независимости отечественного кино.

Так что же происходит и куда все идет?

Своим экспертным мнением с нами поделился Тимур Джафаров, автор и режиссер кинопремии «Ника», генпродюсер киностудии Team Films и ассоциативный продюсер Okko, на счету которого более 40 работ разных жанров. Человек, который с 2000 года продюсирует и режиссирует проекты по всему миру и знает «анатомию» кино от и до.

С присущими ему юмором, правдивостью и неординарным взглядом на вещи Тимур рассказал: о запретах на реальность в кино, трудностях и компромиссах кинопроизводства, проблемах отсутствия контента. И почему российский кинематограф все же будет развиваться.

В ближайшее время интервью можно будет прочитать на сайте СМИ АртМосковия, а чуть позже — в готовящемся к выпуску новом проекте редакции: книге о выдающихся личностях России и зарубежных стран #АртМосковиявлицах».

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