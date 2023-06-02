Павильон «Атом» на ВДНХ и арт-кластер «Таврида» объявляют о совместной выставке молодых художников

C 1 июня по 1 июля пройдет отбор заявок на участие в конкурсе по созданию художественных работ для выставочного павильона «Атом» на ВДНХ. Организаторами конкурса выступают проекты «Таврида.АРТ» и «Атомик.Арт» под эгидой Госкорпорации «Росатом». Стать участниками могут все желающие — молодые художники любого направления. Прием заявок будет осуществляться по ссылке: https://moscow.tavrida.art/rosatom

Выставка работ-победителей пройдет в павильоне «Атом» — новом научно-технологическом выставочном комплексе, рассказывающем об истории и новейших достижениях атомной отрасли, который откроется на ВДНХ в ноябре 2023 года.

Чтобы принять участие в проекте, не забудьте добавить к заявке:

оформленное портфолио и резюме со ссылками на актуальные соцсети;

отдельный файл с эскизом работы.

При разработке проекта, пожалуйста, учитывайте параметры отведенных для экспозиции зон и принимайте во внимание точку обзора зрителей. С техническими характеристиками можно ознакомиться по ссылке: https://moscow.tavrida.art/rosatom

Список работ-победителей, отобранных экспертным советом от «Таврида.АРТ» и павильона «Атом», будет объявлен 7 июля. Художники, авторы работ, прошедшие отбор, будут приглашены к разработке экспозиции вместе с кураторами и технической дирекцией проекта.

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