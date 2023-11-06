В День Народного единства 4 ноября на выставке-форуме «Россия» открылся павильон «Наша культура». В торжественной церемонии открытия приняла участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Посетители павильона смогут ознакомиться с самыми значимыми достижениями культурной жизни страны за последние годы. Это не просто павильон, а дом российской культуры, отметила глава ведомства. Свои достижения здесь представили музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры.

«Этот павильон на 161 день – почти на полгода – станет домом для российской культуры. Мы с гордостью приглашаем вас к нам в гости!» – сказала Ольга Любимова.

Изюминкой павильона стал арт-объект, состоящий из более 160 фотопортретов ключевых представителей современной российской культуры. Среди них – музыканты, артисты театра и кино, руководители государственных музеев.

«Культура – это прежде всего люди. Мы представляем вам наш главный арт-объект – Портрет Российской культуры. Безусловно, в одном кадре невозможно показать абсолютно всех, но этот портрет – только начало, только первый из наших портретов современной культуры», – добавила Министр.

Отдельно стоит обратить внимание на одну из точек экспозиции – мультимедийные экраны с интервью деятелей культуры – героев Портрета.

«Каждому из них были заданы три важных вопроса: какое событие они считают самым главным в жизни страны за последние десятилетия, какое событие в культуре стало, по их мнению, самым важным за последние 20 лет и какое событие стало самым значительным в истории страны», – рассказала Министр.

Также в павильоне представлены восемь мультимедийных зон. Здесь можно найти информацию о библиотеках, кино, музейной и выставочной деятельности, образовании, проекте «Пушкинская карта» и национальном проекте «Культура».

В павильоне созданы все условия для проведения конференций, мастер-классов и других научно-популярных мероприятий для детей и взрослых, ученых, преподавателей, студентов, жителей Москвы и гостей столицы.

«Что принципиально отличает павильон «Наша культура»? Конечно, это – живое общение. За все время работы выставки гости будут знакомиться с героями Портрета не только на экране, но и вживую – смогут задать им вопросы, поучаствовать в обсуждениях, поделиться собственной историей», – отметила глава ведомства.

Каждый день гостей павильона будут ждать интерактивные мероприятия, творческие встречи, лекции и мастер-классы.

Проект реализован при поддержке Российского фонда культуры (РФК).

В рамках открытия павильона гостям показали видеоролик о культурных достижениях. А юные музыканты – обладатель золотой медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Семен Саломатников и лауреат Всероссийских и международных конкурсов Анастасия Тюрина – исполнили произведения классиков.

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