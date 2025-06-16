Педагог из Кировской области поделилась историей учителя-героя

Проект Музея Победы — Всероссийская историко-просветительская программа «Школьный музей Победы» и Центр знаний «Машук» презентовали новый выпуск проекта «Подвиг учителя». Историю предоставила Людмила Геннадьевна Кочакова, участница программы Музея Победы «Школьный Музей Победы», руководитель Музея Маршала Говорова и истории села школы деревни Лесниково Кировской области.

Выпуск «От школьной доски до колхозного поля» посвящен педагогу Раисе Ивановне Мальковой (Бобровской). Она родилась 12 августа 1895 года в многодетной семье, с 1916-го преподавала в Лесниковском училище, а затем возглавила его. Военные годы стали для Раисы Ивановны настоящим испытанием: муж ушел на фронт, а она осталась одна с четырьмя детьми. Продолжала воспитывать, учить и помогать — организовывала работу школьников в поле, проводила политинформации, читала людям сводки с фронтов. Раиса Малькова так и не увидела Победу — она ушла из жизни в ночь с 8 на 9 мая 1945-го. Историю рассказала руководитель проектного офиса Центра знаний «Машук» Мадина Гуева.

«Сегодня, когда наша страна борется за сохранение исторической правды, проект «Подвиг учителя» представляет особую ценность. Уникальные истории подвигов учителей и работников сферы образования в годы войны нам прислали руководители школьных музеев и сами школьники. Благодаря нашему просветительскому проекту биографии этих героев станут хорошо известны широкой общественности. Считаю необходимым бережно сохранить материалы о них, чтобы далее передать их другим поколениям. Поэтому все присланные истории станут частью Всенародного исторического проекта «Лица Победы» и будут сохранены в Музее Победы», – рассказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Проект «Подвиг учителя» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Главная цель проекта – напомнить о важной части истории страны и ее народа, которую нужно сохранить и передать будущим поколениям. Яркие биографии, отобранные и предоставленные участниками программы «Школьный музей Победы», в формате видеороликов озвучат сотрудники Центра знаний «Машук». Все истории будут доступны в социальных сетях Центра знаний «Машук».