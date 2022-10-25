Педагоги-русисты из разных стран мира встретятся в рамках международных форумов

Знание русского языка открывает иностранным гражданам, приезжающим в Россию, отличные перспективы в сфере образования и трудоустройства. Во втором квартале 2022 года реализовать свой профессиональный потенциал в российских компаниях в страну приехали более 3 млн иностранцев – на треть больше, чем годом ранее, а русскоязычное образование только по странам СНГ сегодня получают больше миллиона студентов и 4,1 млн. школьников. На этом фоне как никогда важна поддержка педагогов, которые занимаются обучением иностранных граждан русскому языку.

Для повышения эффективности обучения на русском языке и обмена педагогическим опытом Автономная некоммерческая организация «Национальный методический совет по технологическому образованию» (АНО «Методсовет по технологии») реализует проект «Методы и инструменты формирования новых грамотностей у обучающихся (на основе лучших практик российского образования)». Стать участником проекта, запущенного под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, можно бесплатно до конца 2022 года.

В рамках проекта проводятся международные форумы, направленные на продвижение русского языка, российского образования и культуры:

«Цифровые технологии и инструменты открытого образования: на пути к цифровой грамотности» (онлайн с использованием дистанционных образовательных технологий, Египет, 19-20 октября). Ссылка на регистрацию: http://metodsovet.tilda.ws/digitaltech#!/

«Технологии и инструменты формирования читательской грамотности и осмысленного чтения» (онлайн с использованием дистанционных образовательных технологий, Беларусь, 25-26 октября). Ссылка на регистрацию: http://metodsovet.tilda.ws/readlit.

К участию в проекте приглашаются все, кто занимается популяризацией русского языка среди зарубежной аудитории: преподаватели-русисты, руководители образовательных организаций, производители учебного оборудования, педагоги, реализующие программы технологической направленности в России и зарубежных странах, и не только.

Все они призваны совершенствовать методы и инструменты формирования новых грамотностей у обучающихся и включают выступления российских и зарубежных экспертов в области открытого образования и современных технологий на русском языке.

Планируется, что к мероприятиям просветительского, образовательного и научно-методического характера присоединятся более 150 участников из России, Беларуси, Египта, Индонезии, Индии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана и других стран и регионов. Слушатели из России могут посетить форумы очно, участникам из других государств все три мероприятия доступны в онлайн-формате.

Партнерами проектных мероприятий выступили Российская ассоциация международного сотрудничества, Российская государственная детская библиотека, Русский клуб в Египте и Могилевский государственный областной институт развития образования (Республика Беларусь).

«В нашей стране накоплены эффективные практики в сфере формирования новых грамотностей, которые нужны для обучения русскому языку на высшем уровне. Для реализации проекта мы постарались отобрать те подходы и практики, которые актуальны как для российского, так и международного образования, и, безусловно, они включают в себя читательскую грамотность, а также цифровые и технологические навыки. Надеемся, что педагогический опыт и методические разработки, которыми обменяются педагоги на международных форумах, послужат ярким стартом для нового этапа обучения русскому языку в России и за рубежом», – прокомментировала Шевелева Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, завкафедрой педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (Москва, Россия).

Узнать больше о деятельности «Национального методического совета по технологическому образованию» можно по ссылке: https://metodsovet.ru .

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