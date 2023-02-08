Перформанс Ксении Маликовой «Время чувствовать себя» в ЦТИ «Фабрика»

10 февраля в 19:00 в рамках выставки Марины Фоменко «Между небом и землей» в зале «Артхаус» состоится перформанс Ксении Маликовой «Время чувствовать себя».

Как мы ощущаем время? Биение сердца, часы, секунды, импульсы тела… Любая пульсация имеет ритмическую природу. Из нашего ритмического восприятия времени рождается танец. Тело обретает время. Время обретает тело. Иначе говоря, происходит овеществление времени, воплощение его в жизнь.

Мы принадлежим телу гораздо в большей степени, чем тело принадлежит нам. Наше восприятие окружающего мира, наш жизненный опыт и воспоминания — все это мы храним в нашем теле. В нем записано наше понимание мира, выстраданное с младенческой колыбели - первый поворот головы, попытки перевернуться или приподнять себя на руках, раскачивания в кроватке, ползание и наконец шаги на двух ногах, бег, кружения, прыжки и многое другое...

Перформанс представляет собой хореографический этюд. Действие формируется отведенным для него пространством выставки и временем.

Об авторе: музыкант по образованию, Ксения с 2014 года изучает пластическое формы искусства, психологию, восточные боевые и духовные практики, применяя их в своём творчестве. В 2019-21 гг. прошла курс индивидуальной режиссуры в мастерской Б. Юхананова, сотрудничает с театрами, делает перформансы.

«Этот перформанс я сочинила и первый раз исполнила, когда ждала рождения своего второго ребёнка, летом 2021 год. Он был замыслен как групповая работа про силу действия/противодействия и показан в Электротеатре Станиславский. Тогда он помог участникам найти способ обратиться к себе, прочувствовать доверие», – рассказывает о своем проекте художник.

Продолжительность — 1 час.

Вход свободный.

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