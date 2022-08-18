ПЕРМЬ: Частная филармония «Триумф» представит концерт в поддержку «Сада соловьев»

25 августа Частная филармония «Триумф» откроет свой VII сезон фортепианным концертом Веры Воронежской (Москва) в поддержку «Сада соловьев». Музыка невозможна без слушателя, но бывают сочинения, которые словно бы не нуждаются в аудитории. Вера Воронежская собрала для своей сольной программы «музыку без людей» — самодостаточные фортепианные пьесы, которые лучше всего звучали бы на природе, а не в концертном зале. Собственно, для исполнения в поле эта программа изначально и задумывалась. Птицы, ветер, рассвет. Человеку не нужен человек.

– Сад соловьев — это очень важная инициатива для нашего города. Сейчас, в то время, когда города очень активно и плотно застраиваются, появляется желание выйти из «человейника» и оказаться наедине с собой и природой. В «Саду соловьев» можно послушать птиц, побыть одному, подышать свежим воздухом. Такие места должны быть и они должны быть доступны для любого жителя города, – говорит директор частной филармонии «Триумф» Мария Зуева.

Концерт состоит из произведений Дебюсси, Мессиана, Кейджа и Корндорфа. Никакого самоанализа — только импрессионистические картины летней природы.

– Изначально это был концерт для птиц, но мы приняли решение изменить название и концепцию концерта, чтоб поддержать «Сад соловьев». Чтоб еще больше людей услышали о нем, а те, кто не знал познакомились с ним и после концерта побывали там. Вместе с нами эту идею поддержала и Вера Воронежская, ей тоже близка идея таких нужных общественных инициатив. Узнав всю историю сада, она тоже обеспокоена его будущим, – рассказывает арт-директор Частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

На один день магическую атмосферу в «Триумфе» создадут керамические фонари, специально созданные для камерного проекта «Праздник Волшебного Света», недавно прошедшего в «Саду соловьев». Фонари создали художник-керамист Анастасия Стэфа и ученики мастерской «Леонардо».

К открытию VII сезона фойе «Триумфа» переоборудовано в полноценное выставочное пространство, где в сотрудничестве с галереей «Дом Боне» будут проходить выставки пермских художников. Куратором выставочного пространства выступает известный художник и арт-эксперт Мария Колыванова.

Часть средств от продажи билетов на концерт будет передана в поддержку «Сада соловьев».

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