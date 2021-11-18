ПЕРМЬ: Частная филармония «Триумф» запускает новый проект «ABENDMUSIK»

Частная филармония «Триумф» запускает ABENDMUSIK — цикл концертов духовной и светской музыки в атмосфере вечерней католической церкви XIX века с уникальной храмовой акустикой. Проект откроется 22 ноября 2021 года концертом, посвященным музыке немецких композиторов эпохи барокко, в программе произведения Букстехуде, Баха, Шютца и Телеманна.

Концерт пройдет в темноте, чтобы зрители смогли получить чувственный опыт восприятия музыки. Исполнители артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган), Антон Когун (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Анна Когун (виолончель).

«Триумф продолжает расширять горизонты и в этот раз новый проект рождается не в стенах филармонии, а в потрясающем месте – Католической церкви, только здесь может наиболее гармонично звучать барочная программа. Также в Перми очень мало мест, где можно услышать настоящий орган, поэтому этот проект продолжится органными концертами, мы уже ведем переговоры с лучшими органистами России и Прибалтики», – говорит арт-директор Частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

Название проекта было вдохновлено историей Дитриха Букстехуде, немецкого композитора эпохи барокко. Он работал в Мариенкирхе городка Любеке и в свободное от рабочих обязанностей время устраивал в церкви концерты и спектакли под названием «Abendmusik» (с немецкого — «вечерняя музыка»). В XVII веке играть в церкви музыку для развлечения было не принято. Но под руководством Букстехуде это предприятие стало масштабным и популярным. Среди обеспеченных горожан даже стало престижным делом спонсировать «Abendmusik»: они покрывали расходы взамен на лучшие места в зале и буклеты.

Где? Пермь, ул. Пушкина, д. 28. Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви.

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