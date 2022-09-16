ПЕРМЬ: В частной филармонии «Триумф» представят постановку «Мираж», приуроченную к 150-летию С.П. Дягилева

20 сентября в Частной филармонии «Триумф» пройдет хореографический спектакль «МИРАЖ» к 150-летию со дня рождения С.П Дягилева ТанцТеатра из Екатеринбурга, четырежды номинанта национальной премии «Золотая Маска».

«МИРАЖ» – это воспоминание о Дягилеве и его окружении, таком же сложном, как и сам Маэстро. Спектакль, заглядывая во внутренний мир Сергея Дягилева, его чувства, желания и страхи, отражает образы, призраки и дорогие воспоминания.

Спектакль сочинён для шести танцовщиков, формат, принятый в современном танцевальном представлении. Отраженные в зеркалах, они создают иллюзию многочисленного дягилевского окружения. Соло, дуэты, трио, ансамбли – танцевальная основа спектакля. Зритель не увидит на сцене артистов, изображающих Дягилева, Нижинского или Карсавину. Перед теми, кто придёт в зрительный зал, предстанет сложный мир рубежа веков.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»: «Очень жаль, что в городе мало событий, посвященных такой значимой для всех нас дате, а ведь это юбилейный год Сергея Павловича Дягилева, город должен гудеть этим именем. Поэтому мы в месте с ТанцТеатром из Екатеринбурга еще раз принесем дань уважения великому Маэстро».

ТанцТеатр – профессиональная современная танцевальная компания, основанная и работающая в Екатеринбурге с февраля 1990 года. ТанцТеатр объединил профессиональных артистов балета, которым надоела рутина академического театра.

Постоянно отслеживая новые тенденции в современном зарубежном танцевальном театре, руководство ТанцТеатра формирует репертуар в сотрудничестве с такими хореографами как: Пал Френак (Венгрия); Карин Сапорта, Гаэль Доменжер, Кристин Ассид, Мартен Арьяг (Франция); а также с молодыми российскими хореографами Ильёй Живым, Эрнестом Нургали.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.