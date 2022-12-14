Персимфанс выступит с Рождественской программой в Концертном зале им. П.И. Чайковского

В начале 2022 года в Зале Чайковского свое 100-летие отметил Персимфанс – Первый симфонический ансамбль без дирижера. Завершая юбилейный год, Персимфанс в содружестве с Андреем Котовым – создателем и художественным руководителем ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» – представляет новую программу. В ней сопоставляются лютеранская и православная музыкальные традиции: шедевр западноевропейского барокко, «История Рождества» Генриха Шютца и древнерусские рождественские песнопения.

Новый проект Персимфанса рожден важной гуманистической идеей – идеей объединения людей на территории искусства вопреки границам разных конфессий, стран, эстетических ориентиров и музыкальных стилей. В преддверии Рождества артисты Персимфанса расскажут одну из самых важных для человечества историй на языке двух культур – европейской лютеранской и русской православной.

«Мы давно хотели создать “русскую мессу” – составить из ранней богослужебной музыки концертную форму, ораторию, – рассказывает контрабасист Григорий Кротенко, один из участников и идеологов Первого симфонического ансамбля. – Старинная духовная музыка русского православия ничем не уступает лютеранской и католической. Но места на современной концертной сцене, сравнимого с занимаемым ораториями Баха, Генделя, не имеет. На наш взгляд, несправедливо».

В первом отделении программы прозвучит «русская месса» – архаичная рождественская служба, составленная из высоких образцов древнерусских богослужебных песнопений. Во втором слушателей ждет «История Рождества» Генриха Шютца, одного из великих предшественников Иоганна Себастьяна Баха. Выдающийся образец музыки раннего барокко – предтеча баховских «Страстей» – будет исполнен музыкантами Персимфанса на исторических инструментах.

«Персимфанс – это собор талантливых людей, которым интересно вместе музицировать, – объясняет Григорий Кротенко. – Русская духовная музыка не предполагает использования инструментов, её можно только петь. Поэтому мы занимаемся с Андреем Котовым пением. Его самого вряд ли можно назвать “вокалистом”. Котов – потрясающий музыкант, знаток и подвижник русской культуры. Именно поэтому мы не видим другого Евангелиста в “Истории Рождества”... Петь Шютца будут участники “Сирина”, мы позвали и специалистов по современной музыке, тех певцов, которых в первую очередь можно назвать мыслящими музыкантами. Мы сознательно не разукрашиваем афишу фамилиями, материал не предполагает никаких персональных подвигов».

Первый симфонический ансамбль, или Персимфанс, был основан в 1922 году по инициативе Льва Цейтлина, выдающегося солиста-скрипача и признанного лидера симфонических коллективов; его называли лучшим концертмейстером Европы — он играл первую скрипку в парижском оркестре Колонна, в частном оркестре Сергея Кусевицкого и в Большом театре. Персимфанс, московский оркестр без дирижера, быстро завоевал мировую славу как один из лучших симфонических коллективов своего времени. Отто Клемперер во время визита в Москву побывал на концерте Персимфанса, где исполнялась «Патетическая» симфония Чайковского: «Это самое совершенное исполнение, которое я только слышал. Если дело так пойдет и дальше, то вскоре мы, дирижеры, вынуждены будем искать себе другое призвание».

В 1933 году, когда идеи самоорганизации коллектива начали противоречить доктринам советской власти, деятельность ансамбля была прекращена и возобновилась лишь в 2009 году. Сегодня Персимфанс вновь состоит из музыкантов, ищущих новые подходы в исполнительском искусстве и находящих их в принципе ансамблевой игры и в коллективной интерпретации симфонических сочинений. Персимфанс выступает не только с концертными программами: под его эгидой проводятся выставки, лекции, театральные спектакли. Проекты Персимфанса были отмечены Гран-при премии Сергея Курёхина в области современного искусства, национальной театральной премией «Золотая маска».

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