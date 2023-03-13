Персональная выставка Елены Митиной SOUL TALK от Nikolskaya Gallery в доме коммерческой недвижимости STONE

С наступлением весны в Доме коммерческой недвижимости Stone Nikolskaya Gallery представляет камерный проект «Soul Talk» Елены Митиной. Выставка включает одноименную серию работ российской художницы Елены Митиной. Сюжеты картин исследуют аспекты, наполняющие внутренний мир человека, и связанные с ним эмоции.

Поиск и обретение себя художница называет дорогой длиною в жизнь. Живописные образы отражают опыт автора в процессе знакомства с собой, апеллируя к теме субличности. Здесь зрителя встречают романтические, философские и порой иронические фигуративные сюжеты. Они связаны как с повседневностью, так и с ключевыми витальными категориями – любовь, материнство, карьера и познание.

После нескольких лет поиска авторского почерка и тем для творчества художница сформировала индивидуальный визуальный стиль на стыке поп-арт и абстракции. Использование элементов академической живописи и обращение к образам античных скульптур создает впечатление сюжета вне времени. Абстрактные цветные формы придают динамику статичному изображению, усиливая эмоциональное звучание композиции.

Живопись Елены Митиной напоминает зрителю о ценности диалога с внутренним «Я» и вдохновляет прислушаться к истинному голосу своей души. Лаконичный монохромный фон с декоративными складками предстает в роли символической завесы, которая скрывает информационный шум и давление обстоятельств внешнего мира, позволяющая сфокусироваться на чистом подсознательном образе, через который проявляются наши настоящие желания и стремления.

Елена Митина – российская художница, выпускница Художественного училища имени И. Д. Шадра и Уральской Архитектурно-художественной Академии. В настоящее время живет и работает в Москве.

Выставка завершит работу 31 мая 2023 года.

Где? Москва, Бумажный проезд, вл. 19.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.