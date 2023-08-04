Персональная выставка Марии Даниловской открывается в Postrigay Gallery

Искусствовед, ректор и основательница Академии OP-POP-ART Анастасия Постригай продолжает знакомить зрителей с молодыми и перспективными художниками и представляет новый выставочный проект в галерее Postrigay Gallery. Персональная выставка Марии Даниловской «Paradise Syndrome» пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow. Кураторами выставки выступили Анастасия Постригай и Мария Панек.

Мария Даниловская. Олень. 2023

Мария Даниловская. Лось. 2023

Серия работ Марии Даниловской раскрывает разные грани человеческих чувств, которые каждый способен испытать в поисках гармонии и полноты жизни на Земле. В своем творчестве Мария погружается в исследование райского сада, его устройства, многообразия природного мира и его уникальных явлений, представляя загадочные образы идеального мира, обособленного от современной реальности. Одним из главных источников вдохновения художницы является дикий лес, его первозданная красота и таинственные черты. В экспозиции, которая будет периодически обновляться за время выставочного проекта, будут представлены как живопись с фантазийными пейзажами, так и авторская графика.

Мария Даниловская работает в вариативных техниках, среди которых живопись маслом с алкогольными чернилами и графика на акварельной бумаге с использованием туши по влажной поверхности. Художница создает собственные уникальные составы чернил, придающие работам особый шарм и играющие важную роль в ее творчестве. Благодаря чернилам, которые каждый раз при высыхании расслаиваются на совершенно разный спектр цветов, на полотнах художницы создаются неповторимые и атмосферные образы.

Выставка будет открыта для посещения с 11 августа в Cube.Moscow.

Где? The Carlton, Moscow, Тверская, 3, минус 2-й этаж.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.