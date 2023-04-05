Персональная выставка Марины Муратовой открывается в арт-пространстве «Склад № 3»

Красивое любить не сложно, но как смотреть с любовью на самые неприглядные вещи и моменты, как любить боль и уродство, как любить жизнь? Принять грязь и мусор, принять похоть и слабость, принять хмурость и грубость, осколками забивающие легкие. Принять это и выдохнуть. Когда за окном всегда ждет новая порция чего-то, остается только полюбить этот факт.

5 апреля в 20:00 в Московском арт-пространстве «Склад № 3» на Малой Семеновской, д. 5, с. 2 пройдет открытие персональной выставки Марины Муратовой. В картинах и поэзии экспозиции — наивность и грубость, низменное и возвышенное, вечная попытка соединить контрасты и полярности жизни. На вернисаже гостей ждет концерт группы Burn The Fox, а также гаражная распродажа творческих работ и предметов из личной коллекции художника.

Марина Муратова — поэт и художник из Москвы, преимущественно работающая в стиле наивного сюрреализма. За год она приняла участие в 5 музейных и андеграундных выставочных проектах как столицы, так и регионов. Апрель 2023 отметится ее первой персональной выставкой.

«С разных сторон окна» — проект о наблюдении как о главном жизненном процессе и о том, как смотреть с любовью на то, что происходит по разные стороны разграничительного оконного стекла.

Пространство Склада № 3 разделено на 2 зоны: «внутри» и «снаружи». Каждый гость сможет стать участником рефлексии над тем, как перекликаются эти миры. И, возможно, сможет заразиться любовью.

Выставка продлится до 10 апреля, все экспонаты доступны для покупки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.