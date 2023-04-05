Персональная выставка Марины Муратовой открывается в арт-пространстве «Склад № 3»

Красивое любить не сложно, но как смотреть с любовью на самые неприглядные вещи и моменты, как любить боль и уродство, как любить жизнь? Принять грязь и мусор, принять похоть и слабость, принять хмурость и грубость, осколками забивающие легкие. Принять это и выдохнуть. Когда за окном всегда ждет новая порция чего-то, остается только полюбить этот факт.
5 апреля в 20:00 в Московском арт-пространстве «Склад № 3» на Малой Семеновской, д. 5, с. 2 пройдет открытие персональной выставки Марины Муратовой. В картинах и поэзии экспозиции — наивность и грубость, низменное и возвышенное, вечная попытка соединить контрасты и полярности жизни. На вернисаже гостей ждет концерт группы Burn The Fox, а также гаражная распродажа творческих работ и предметов из личной коллекции художника.
Марина Муратова — поэт и художник из Москвы, преимущественно работающая в стиле наивного сюрреализма. За год она приняла участие в 5 музейных и андеграундных выставочных проектах как столицы, так и регионов. Апрель 2023 отметится ее первой персональной выставкой.
«С разных сторон окна» — проект о наблюдении как о главном жизненном процессе и о том, как смотреть с любовью на то, что происходит по разные стороны разграничительного оконного стекла.
Пространство Склада № 3 разделено на 2 зоны: «внутри» и «снаружи». Каждый гость сможет стать участником рефлексии над тем, как перекликаются эти миры. И, возможно, сможет заразиться любовью.
Выставка продлится до 10 апреля, все экспонаты доступны для покупки.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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