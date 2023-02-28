Персональная выставка Виктории Предыбайло «Глиняный мост» открылась в галерее GLUBINA

В экспозиции выставки вниманию зрителя представлены основные направления, с которыми на данный момент работает Виктория Предыбайло - перформативная практика, лэнд-арт и керамические объекты. Красной нитью все работы объединяет органичный для художницы материал — глина. На выставке также представлены сайт-специфик проекты, которые художница создавала в рамках посещения португальской арт-резиденции. Плавкая, природная, пластичная, непредсказуемая, податливая, нежная — всеми этими эпитетами можно описать глину и работы Виктории. Художница также известна под псевдонимом Nelepitsa ceramics – это наименование её авторской студии интуитивной керамики, или керамики вне гончарного круга.

Кураторская экскурсия завершится мини перформансом в рамках подготовки проекта «Притяжение», в основе которого задействованы природные силы Земли, натяжение ткани и взаимодействие между зрителем и художником.

Минаева Анна — независимый куратор из Москвы, обучается в «Школе кураторов» 22/23, Свободных мастерских при ММОМа. В своих проектах Анна работает с вопросами гендеров, телесностью, городской средой, отношениями внутри семьи и социума, иклюзивностью, темой игры и т. д. Виктория занимается керамикой около 10 лет. Это материал, к которому она регулярно возвращается в своих мультимедийных работах. Для неё глина — это материал, полностью отражающий процесс творения, в котором она, как художница, выражает себя в современном искусстве.

Выставка завершит работу 9 марта. Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.