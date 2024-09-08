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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Перспективы «Культурной столицы года» обсудили на IX Восточном экономическом форуме

editor
By editor
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культурная столица года на вэф

Сессия «Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов» состоялась в рамках деловой программы IX Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября 2024 года. Участники сессии обсудили вопросы развития регионов России на основе их культурного потенциала.

Модератором сессии стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года», доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ Николай Новичков.

Организаторы форума рассказали корреспонденту «ИнтерМедиа»:

— В Российской Федерации наблюдается общемировая тенденция усиления конкуренции между субъектами Федерации, обусловленная экономической необходимостью привлечения национальных и международных прямых инвестиций, туристических потоков, оживляющих региональную экономику, а также потребностью в формировании и укреплении благоприятного имиджа административно-территориальных образований для внешних и внутренних стейкхолдеров. Одним из существенных факторов выступает потенциал регионального культурного и творческого развития.

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