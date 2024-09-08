Перспективы «Культурной столицы года» обсудили на IX Восточном экономическом форуме

Сессия «Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов» состоялась в рамках деловой программы IX Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября 2024 года. Участники сессии обсудили вопросы развития регионов России на основе их культурного потенциала.

Модератором сессии стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года», доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ Николай Новичков.

Организаторы форума рассказали корреспонденту «ИнтерМедиа»:

— В Российской Федерации наблюдается общемировая тенденция усиления конкуренции между субъектами Федерации, обусловленная экономической необходимостью привлечения национальных и международных прямых инвестиций, туристических потоков, оживляющих региональную экономику, а также потребностью в формировании и укреплении благоприятного имиджа административно-территориальных образований для внешних и внутренних стейкхолдеров. Одним из существенных факторов выступает потенциал регионального культурного и творческого развития.