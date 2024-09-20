Перспективы развития кино на Дальнем Востоке обсудили на форуме «Новый вектор» в Бурятии

Работа форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток» 19-21 сентября в Улан-Удэ началась с пленарного заседания на тему «Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения». В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти Республики, кинематографа, некоммерческих отраслевых объединений.

Модератором сессии выступил Дмитрий Якунин, руководитель форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток», генеральный продюсер ПЦ Фонда поддержки регионального кинематографа, выступившего одним из организаторов мероприятия. Он сообщил, что целью форума является участие экспертов в формировании дорожных карт по развитию кино на Дальнем Востоке и Республике Бурятия, в частности.

«Для нас очень важно, чтобы решения, принимаемые властью по развитию региональных кинокластеров, соответствовали запросам регионального киносообщества и федеральных продюсеров. Спасибо большое руководителям Корпорации развития Дальнего Востока и Правительству Республики Бурятия за желание получить обратную связь от экспертов при формировании стратегии», – подчеркнул руководитель проекта.

Участники пленарного заседания обсудили актуальные вопросы кинопроизводства на Дальнем Востоке, подготовку кадров для отрасли и меры государственной поддержки кинопроизводителей в регионе.

Глава Республики Бурятия, председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал о том, чем регион может быть привлекателен для съёмочных групп. Это уникальные локации, фауна, аутентичные традиции народов, населяющих данный регион, исторические и религиозные реликвии и т.д.

«Мы можем дать для сценариев столько жизненных историй про наших бойцов, про нашу республику, историю России через нашу бурятскую землю так, что не только в России, но и в других странах будут смотреть с замиранием сердца», – подчеркнул Алексей Цыденов.

Министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева отметила, что регион в ближайшие три года планирует развить инфраструктуру и сервисы, направленные на внутреннее кинопроизводство, увеличить долю креативных индустрий в валовом республиканском продукте и создать условия для привлечения внешних студий.

В частности Республика планирует увеличить производство коммерчески успешных национальных кинокартин (до трех в год), содействовать участию фильмов из Бурятии в российских и международных кинофестивалях, а также поддерживать кинопроекты внешних студий со стороны республиканской Кинокомиссии.

По данным главы ведомства, в киноотрасли Бурятии будет задействовано не менее 500 человек – помимо членов съемочных групп это и специалисты смежных профессий, создающие костюмы, декорации, музыку, компьютерную графику и т.д.

Соелма Дагаева также сообщила, что в Бурятии при поддержке Минвостокразвития России до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой. Помимо залов для съёмок в него войдут студии звукозаписи, монтажа и анимации. Кинопавильон станет частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев рассказал, что в ДФО развивается инфраструктура для поддержки кинопроизводителей.

«Первое – это создание льготных условий для кинопроизводства и развитие инфраструктуры: кинопавильонов, парка доступного оборудования, расширение системы рибейтов. Так, мастер-планом Якутска предусмотрено создание крупнейшего Многофункционального кинопавильона полного цикла, который планируется построить к 2027 году. Второе – создание крупных событийных инфоповодов через проведение профильных отраслевых фестивалей и мероприятий в регионе. В частности, проблематику кинопроизводства детально обсуждали региональные и федеральные эксперты на недавнем Форуме креативных индустрий в Хабаровске; в рамках проекта “Арктическая стартап-экспедиция”, который прошёл при поддержке Минвостокразвития России и КРДВ, были проведены конкурсы по направлениям “Кино” и “Анимация”. Их победители получили по 1 млн рублей на поддержку своих проектов, и сейчас продолжают снимать фильмы и мультсериалы. Третье направление – подготовка специалистов. <…> В этом году Арктический государственный институт культуры и искусств и ДВФУ запускают программу подготовки в сфере кино; идёт работа по открытию на Дальнем Востоке филиалов крупных федеральных творческих вузов: ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. Открываются школы креативных индустрий, в том числе на базе создаваемых при участии Минвостокразвития России и КРДВ креативных кластеров», – отметил Гасан Гасанбалаев.

Спикер также сообщил, что в 2025 году запускается конкурс с призовым фондом в 200 млн рублей на создание фильмов о Дальнем Востоке или снятых на территории Дальнего Востока. Программа реализуется совместно с Фондом кино.

Кроме того он отметил, что Минвостокразвития закупит кинооборудование на 200 млн рублей, которое будет размещено в филиале ВГИК в Хабаровске. Техника будет использоваться в учебных целях, а также сдаваться в аренду съёмочным группам.

Дашдондог Онондорж, член совета Национального комитета по кинематографии Монголии, продюсер, выразил готовность к реализации копродукционных проектов.

«Население Монголии составляет порядка трех с половиной миллионов человек, в год мы выпускаем 40-50 игровых фильмов в кинотеатры и примерно столько же – на онлайн-платформы. Мы конкурируем с Казахстаном с численностью населения в 25 млн человек», – отметил Онондорж, подчеркнув, что что монгольской аудитории может быть потенциально интересны фильмы из России.

Василий Нелюбин, директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета (Красноярский край), рассказал о запуске Первой Сибирской платформы – системы, которая позволит раскрыть кинопотенциал Сибири, стать образовательной и коммуникативной площадкой для представителей отрасли СФО.

Отдельно спикер поднял проблему выхода фильмов регионального производства в федеральный прокат, подчеркнув, что вопреки общественному мнению, малобюджетное региональное кино с ярким колоритом хорошо воспринимается аудиторией. Успешные примеры – «Карина», «Испытание аулом» и др.

Владислав Кафеев, генеральный продюсер кинокомпании «Ветер перемен» (Республика Хакасия), рассказал о развитии отрасли в регионе. Несмотря на отсутствие системы рибейтов и больших бюджетов на кинопроизводство, в Хакасии удалось образовать коммьюнити, ездить по фестивалям, снимать фильмы, взаимодействовать с соседними регионами.

«Мы не вкладываемся в оборудование, потому что оно быстро обновляется. Нам несложно доехать до Красноярска и взять оборудование в аренду. <…> У нас есть павильон, мы сняли два фильма, один из которых, фильм “Шаман”, выйдет в прокате в декабре. Также в 2025 году мы планируем завершить строительство большого кинокластера площадью шесть гектаров», – отметил Кафеев.

Продолжилась дискуссия в рамках работы стратегической сессии по развитию кинематографа в ДФО, а также дискуссионной панели на тему «Инвестиции в кино на Дальнем Востоке. Кинопроизводство и бизнес. В чем точки притяжения?».

Напомним, что форум «Новый вектор» впервые прошел в 2023 году в Калининградской области. В этом году мероприятие состоялось в Алтайском крае, Ставропольском крае, Калининградской области и завершается в Республике Бурятия. Форум признан крупнейшей индустриальной площадкой для представителей регионального кинематографа. Основная цель мероприятия – выявление и тиражирование лучших практик российских кинокластеров. Представители индустрии обсуждают проблемы и возможности развития кинематографа в субъектах РФ, в том числе кооперации, интеграции молодых кинематографистов в киноиндустрию, синтез «федеральной» и «региональной» кинематографий.

Организаторы: Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, Правительство Республики Бурятия, Республиканский центр народного творчества, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие проходит поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото – Алексей СВАТОВ