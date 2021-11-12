«Первая эскадра». Выставка произведений  Бориса Бельского в Российской академии художеств 

17 ноября 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений известного графика, одного из крупнейших мастеров шелкографии, заслуженного художника России, академика РАХ Бориса Бельского «Первая эскадра».

Морская тема стала главной в творчестве мастера со студенческих лет. Талант художника ярко проявляется в произведениях, посвященных славной истории Российского флота, повседневной и боевой жизни моряков, кораблям и морским сражениям, достижениям российского кораблестроения. Более 30 лет Б.Ф. Бельский работает в уникальной авторской технике шелкографии. Художник новаторски использует различные материалы, в том числе металл, ткань, бумагу, что и будет продемонстрировано в экспозиции. Сложную эмоциональную пластику графических циклов «Корабельная архитектура», «Судостроение», «Лодка» и «Первая эскадра» дополняет уникальная инсталляция — парус яхты «Формоза» под которым академик РАХ Федор Конюхов совершил кругосветное плавание, будет представлен на главной лестнице исторического особняка на Пречистенке, 21.

Вот, что говорит о выставке сам мастер: «С 1981 года я начал ездить на корабли ВМФ СССР и РФ в творческие командировки, что и продолжаю делать до сих пор, благо тогдашние мои друзья стали уже важными адмиралами. Где-то с 2000 годов это увлечение стало почти маниакальным, одна из статей обо мне даже называлась “Морская болезнь”. Сейчас я сочиняю корабли, занимаюсь тем, что можно назвать “Корабельная Архитектура”. Крайне обширная тема, со многими отсылками к истории кораблестроения. Это, на мой взгляд, много шире, в историческом и визуальном контексте, чем просто маринистика. Само понятие “корабль”, одно из наиболее универсальных в мировой культуре. Стараясь узнать и изменить, переварить это все, я стал работать над темой кораблей, в качестве так называемого “небрежного чертежника”. Постепенно формируя модельную линейку корабельных проектов, активно используя технику шелкографии, которой я занимаюсь с 1986 года (это отдельная история). Практикуя технологии коллажа, на основе обширных архивов, нуждающихся в упорядочивании и утилизации (так называемая утилизация в форме коллажирования). Это первая моя попытка собрать мысли, картинки и объекты в рамках плана по формированию Первой эскадры, с разработкой ее целей и задач, а так же пока визуального списка кораблей.

Выставка в Академии — своего рода итог всей предыдущей деятельности, так называемый “архив души”. Он состоит из листов коллажей, которые могут (и должны) вырасти другие проекты моего “бумажного судостроения”. Добро пожаловать на борт!».

Борис Феликсович Бельский родился в Москве, в семье художника-графика Ф.И. Бельского и А.А. Агамировой. В 1984 году окончил факультет графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, где учился у Н.А. Понамарёва, Б.А. Успенского, Н.Л. Воронкова. Мастер повышал профессиональное мастерство в международных печатных центрах: Школе Ф.Мазереля (Нидерланды), Принтстудии Глазго (Англия), Художественный школе Каркаран и университете Радгерс (США). С 1980 года он участвует в зональных, республиканских и всесоюзных выставках, в экспозициях советской и российской графики за рубежом, международных Биеннале графики (Саппоро, Маастрихт, Чибо, Пусан, Калининград). С успехом прошли персональные выставки в залах РАХ, в Музее архитектуры имени А.Щусева.

В 1993 году Б.Ф. Бельский стал художественным руководителем Творческой мастерской шелкографии Российской академии художеств в Москве. Художник является организатором мастер-классов по шелкографии для студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова и СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина, учащихся МАХЛ РАХ и ряда других учебных заведений страны. Он член Комиссии по графике Правления ВТОО СХР, эксперт по печатным технологиям Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Министерства культуры РФ, член Общероссийской ассоциации искусствоведов (АИС), участник научных конференций РАН и РАХ. Б.Ф. Бельский ведет активную общественную и шефскую работу на кораблях Черноморского и Северного флотов. В Североморске им организована большая экспозиция современной графики, которая передана в дар городу. Работы автора находятся в собраниях музеев многих российских городов, зарубежных музеях, во многих частных коллекциях.

Выставка работает до 12 декабря.

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