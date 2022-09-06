Первая настольная игра, созданная с помощью нейросети, выйдет осенью

«Я не человек» — это первая в мире настольная игра, все иллюстрации для которой сгенерированы нейросетью. Издательство Hobby World назначило релиз на конец октября.

«Я не человек» — это простая и веселая настольная игра, в которую можно сыграть на вечеринке с друзьями или в небольшом семейном кругу. Все участники примеряют на себя роль робота, кроме одного — он тайно остается человеком и пытается обхитрить остальных. Всем игрокам будет загадано одно из нескольких изображений, которые нарисовали их собратья-«роботы», вот только человеку придется доказать, что его вид может составить конкуренцию машинам, и вычислить картинку, пока его не разоблачили. Кроме понятной механики, игра примечательна своей концепцией и уникальными иллюстрациями.

Создатели сделали ставку на новый игровой опыт и предлагают участникам взглянуть на историю взаимоотношения людей и машин с обратной стороны. В издательстве отмечают, что цель этого проекта — предсказать и показать, как будут оформляться настольные игры в скором будущем, и любой может стать свидетелем нового этапа развития рынка. Все игроки «Я не человек» увидят, на что способны современные технологии и какие необычные картины самых разных стилей получается создать с помощью нейросети. Конечно, без участия человека оформление всё ещё не обходится: нужно придумывать запросы для генерации и ретушировать незначительные дефекты. Однако недалек тот момент, когда алгоритмы будут целиком делать игры без участия людей.

«Помните, как роботам было тяжело проходить тесты на распознавание изображений? Прошло немного времени, и они не теряли его даром. Пока люди расслаблялись за просмотром сериалов, искусственный интеллект не только научился отличать лестницы от гидрантов, но и самостоятельно рисовать картины, писать тексты и даже сочинять музыку. Каково это: чувствовать себя лишним элементом в новом цифровом мире?»

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