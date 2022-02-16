Первая очередь образовательного центра «Тавриды.АРТ» будет сдана в конце этого года

Первая очередь строящегося в Крыму круглогодичного образовательного центра «Университет креативных индустрий» будет сдана в конце 2022 года. Это сообщил заместитель министра обороны РФ Тимура Иванова, посетивший строительную площадку 15 февраля. Образовательный центр станет ключевым проектом «Тавриды.АРТ» и войдет в систему образовательных проектов Росмолодежи.

«Строительство образовательного центра на площадке «Тавриды» в Крыму – важный проект для военных строителей. Необычная локация, впечатляющий масштаб, краткие сроки реализации – все это требует максимальной отдачи каждого участника процесса. Сейчас, после осмотра площадки, могу с уверенностью сказать, что все работы идут по плану, темп работ хороший. Обсудили многие строительные нюансы и благоустройство территории. Качество выполнения строительных работ находится на контроле Министерства обороны. На площадке начинается основной этап – будем наращивать количество специалистов. Особо отмечу, что все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями. Планируем сдать первую очередь в конце этого года», – сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На строительной площадке сейчас трудится 343 человека, задействовано 47 единиц техники. В наиболее активной фазе строительства генеральный подрядчик – Публично-правовая Военно-строительная компания Минобороны России (ППК «ВСК») – задействует более 1000 специалистов. Ранее сообщалось, что генеральный подрядчик был выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель – открытие университета в запланированный срок, в 2023 году.

«Мы хотим искренне поблагодарить военных строителей за работу на площадке. Они имеют большой опыт создания объектов федерального значения и комплексного развития территорий. Кто, если не они, смогут реализовать такой масштабный проект в кратчайшие сроки. Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ. Это, действительно, масштабный проект», – отметил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив, руководитель экосистемы проектов «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.