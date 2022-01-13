Первая персональная выставка Дианы Романович «Сад» открывается в галерее «Алиса»

15 января в галерее «Алиса» открывается первая персональная выставка Дианы Романович «Сад». Исключенность и изгнание женщин стали основными мотивами первой части большой трансмедиальной работы Романович, посвященной ретроспективе и анализу угнетения женщины, начиная с библейского сюжета об изгнании Евы из Рая.

Диана Романович. Фрагмент инсталляции «Сад». Объект #1, обожженная керамика, глазурь, 40х160 см. 2021

Образ «Сада» возник из изображения сгоревшего от удара молнии дерева, которое было перенесено из средневекового манускрипта 1430-го года. В нём описывалось изгнание Адама и Евы из райского сада. Кроме этого, художница воссоздает элементы иллюстраций Хильдегарды Бингенской, монахини и протофеминистки XII века. Готические формы скульптур сообщают зрителю хрупкость и болезненность женской природы. Красный цвет стен усиливает это ощущение боли и напряжения. Пространство инсталляции сформировано по образу храмового алтаря, войти в который приглашаются все без исключения.

Проклятие, наложенное на Еву в книге Бытия, становится первым упоминанием о связи женщины с Сатаной и обвинением в изгнании людей из Рая. Нарратив «Сада» возвращает репрессированную женщину из «вечной ссылки на темный континент», понимаемый как внушенный с детства и интернализированный страх темноты. Так, «Тёмный Континент — ни темный, ни недоступный исследованию. Он не исследован только потому, что нас заставили поверить, что он слишком темный для исследования», – пишет Элен Сиксу.

Детально рассматривая средневековые документы, художница переосмысливает концепты ведьминства и колдовства как протоформы антикапиталистического восстания и символического протеста против патриархальной власти. Изучая различные аспекты материнского труда, вычеркнутые и уничтоженные культурные коды, художница выстраивает собственную художественную практику, развивая стратегии сопротивления ускоряющимся структурам капитализма.

Диана Романович (р.1986) — мультидисциплинарная художница из Новороссийска. Закончила Краснодарский Университет Культуры и Искусств. С 2020-го года проходит обучение в институте современного искусства «БАЗА». Живет и работает в Москве. В своей практике художница обращается к исследованию Женского через оптику темных онтологий и психоанализа. Работает с инсталляцией, керамикой, металлом, живописью и скульптурой.

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