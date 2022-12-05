ПЕРВОМУ В РОССИИ АГЕНТСТВУ ТАЛАНТОВ «СТАРДАСТ» – 15 ЛЕТ!

В декабре крупнейшему российскому Агентству талантов «Стардаст» исполняется 15 лет. Одной из главных задач агентства, ставшего в 2007 году пионером рынка талантов, было выстроить прозрачную систему профессиональных связей между креативными кадрами – талантами и продюсерами. Успешно переняв опыт западных коллег, Агентство сосредоточилось исключительно на внутреннем рынке, активно создавая своих звёзд и развивая отечественную киноиндустрию.

Татьяна Беличенко, генеральный директор «Стардаст»:

«За 15 лет мы прошли действительно большой и сложный путь, однако мы очень гордимся той репутацией, которую имеем в индустрии. И особенно гордимся нашими талантами. За эти годы мы смогли выстроить карьеру многих из них, ну а для остальных всё ещё впереди. Мы очень благодарны нашим партнёрам и друзьям, которые поверили в «Стардаст» ещё на моменте его создания, мы это очень ценим».

В первые годы работы основным фокусом «Агентства Стардаст» были преимущественно сценаристы. Позже список талантов расширился режиссёрами, операторами и актёрами (с последними Агентство сотрудничает с конца 2020 г.). Сейчас компания представляет интересы более 200 ведущих российских сценаристов и драматургов, операторов и актёров. В творческом пуле компании представлены российские и европейские режиссёры и операторы-постановщики, проекты которых награждены многочисленными кинематографическими премиями как на российских, так и зарубежных фестивалях, таких как ММКФ, ТЭФИ, «Кинотавр», «Золотой орёл», «Сандэнс», «Пилот» и многих других.

Нелли Яралова, владелец и основатель «Агентства Стардаст»:

«Когда мы начинали этот бизнес, многие кинопроизводители относились к нам скептически. Но посмотрите сейчас, спустя 15 лет, мы доказали не только свою необходимость, но и эффективность и конкурентоспособность. Рынок стал более понятным, есть чёткие параметры работы, мы понимаем, откуда появляются кадры – стало больше киношкол, продюсеры начали активнее работать с молодыми талантами. Разрыв с Западом, к счастью, сферы талантов не коснётся, и наша стратегия, нацеленная на внутренний рынок, сегодня как никогда актуальна. Я могу сказать, что сейчас наша годовая выручка составляет примерно 300 млн рублей. В перспективе 2-3 лет мы планируем увеличить её до 700 млн руб. – 1 млрд рублей».

Среди партнёров «Стардаст» – практически все российские продакшн-компании, видеосервисы и телеканалы. Агентство успешно реализует оригинальные авторские разработки в кино, на телевидении и онлайн-платформах, а общий объём контрактов за 15 лет достиг 2270. И это не предел.

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