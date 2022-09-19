Первые 100 баллов и первый тройной батл в третьем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!»!

На телеканале «Россия» завершился третий выпуск нового сезона самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Впервые в истории шоу состоялась тройная битва, в ходе которой определились новые полуфиналисты: 33-летняя Марианна Савон из Москвы и 27-летний Ануар Султанов из Ярославля.

Открыла конкурсный день приглашенная гостья Елена Ваенга, исполнив свою песню «Аэропорт». Первой из участниц на сцену вышла яркая и лучезарная Марианна Савон, которая так зажигательно выступила с любимым многими с детства хитом Натальи Орейро, что сразу стала первым полуфиналистом, подняв на ноги всю сотню жюри — впервые в этом сезоне! Елена Ваенга пообещала участнице: «Я теперь за вами буду следить! Всё про вас узнаю, и я вас найду, чтобы еще послушать!».

Виктория Линченко из Ставрополя тоже покорила большинство в жюри — она проникновенно исполнила песню Ваенги «Снег» и получила 97 голосов. Елена Ваенга призналась: «Это невероятно тяжело петь эту песню без аккомпанемента на рояле, но ты справилась. Я безумно переживала. Обещаю, я вам с удовольствием саккомпанирую на рояле в следующий раз». А Сергей Лазарев добавил: «Это был смелый шаг – выбрать именно эту песню, но в итоге получилось невероятно трогательно и классно, и я рад, что это выступление услышала сегодня сама Елена Ваенга!».

После выступления Василисы Савоськиной из Озерска, набравшей 89 баллов, Елена Ваенга не удержалась и спустилась с судейской стены к ней, на сцену, чем вызвала удивление у всей сотни. Такого поступка никто не ожидал! Она прошептала что-то участнице на ушко, а потом пояснила всем: «Есть вещи, которые нельзя говорить вслух!». Телезрители и жюри так и не узнали, что же было сказано Василисе, но её фраза «Ты крутая!» не оставила сомнений в том, что исполнение участницы тронуло Елену до глубины души. Конкурсант Иван Степанов (85 баллов) из села Липицы Московской области своим исполнением песни «Гляжу в озера синие» растрогал Ваенгу до слез, но также вызвал горячие споры и критику среди экспертов по народному творчеству.

А финал программы стал самым неожиданным и самым эмоциональным! Последний участник Ануар Султанов из Ярославля с песней «Вечная весна» Валерия Ободзинского завоевал 95 голосов, но ведущий Николай Басков довольно строго раскритиковал его: «Это очень непростая песня, в которой должна быть полная свобода! А вы были зажаты! Я расстроен от того, что с Василисой нам придется попрощаться». После бурного обсуждения в жюри Басков, который заступился за Василису, предложил провести тройной батл за место полуфиналиста. Сергей Лазарев и сотня его поддержали. В результате Ануар Султанов с хитом Филиппа Киркорова «Жестокая любовь» опередил по баллам Викторию Линченко и Василису Савоськину и прошел в полуфинал!

Фото – телеканал «Россия»

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