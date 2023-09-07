Первые мероприятия проекта «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» пройдут в Твери

13-15 сентября в Тверском областном дворце культуры «Пролетарка», победившем в конкурсе Российского фонда культуры «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0», пройдут первые практические мероприятия. Соорганизатором проекта «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» стал Санкт-Петербургский международный культурный форум.

«Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» призвана помочь учреждениям культуры стать более открытыми и доступными для посетителей с инвалидностью, развивать программы в области социокультурной инклюзии и построить эффективное взаимодействие с различными аудиториями. По результатам конкурсного отбора на участие в этом проекте среди 74 потенциальных заявителей из 24 регионов России — государственных и муниципальных музеев, музеев-заповедников, библиотек, домов культуры и культурных центров — победителем был выбран ГБУК Тверской области «Тверской областной дворец культуры «Пролетарка».

Первый цикл мероприятий «Мастерской по инклюзии. Культура 2.0» нацелен на адаптацию пространства и мероприятий дворца культуры под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития у сотрудников ДК «Пролетарка» навыков корректного взаимодействия с целевыми группами с учетом их индивидуальных особенностей эксперты «Культуры 2.0» проведут серию мастер-классов и интерактивных встреч с командой ДК. Часть мероприятий будет транслироваться онлайн, чтобы сделать общедоступным опыт ведущих российских специалистов в сфере инклюзии.

Так, дискуссия «Можем ли мы разделить чужой опыт?» 13 сентября будет посвящена тому, что значит быть инклюзивным сегодня. В рамках обсуждения его участники затронут ряд краеугольных вопросов. Чего не хватает современным учреждениям культуры для развития инклюзивной среды? Все ли инклюзивные мероприятия, в их большом количестве и многообразии, на самом деле нужны людям с инвалидностью?

15 сентября запланированы онлайн-трансляции мастер-класса «Что надо знать о глухих и слабослышащих?», а также нескольких дискуссий: «Инклюзивные фестивали. Кто и как делает фестивали доступными для всех», «Инклюзия в культуре: адаптация программ и расширение их географии». Все трансляции будут доступны на базе стримингового сервиса Leo Classics Российского фонда культуры.

Соорганизатором проекта «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» стал Санкт-Петербургский международный культурный форум. Проект проводится при поддержке компании JTI Россия.

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