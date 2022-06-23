Первые русские святые

Почему благоверных князей Бориса и Глеба называют покровителями Русской земли? В чём состоял подвиг святых братьев? Расскажет доктор исторических наук, профессор и академик Олег Ульянов.
Видео предоставлено Центральным Музеем древнерусской культуры и искусства имени прп. Андрея РублеваИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.