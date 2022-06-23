Первые русские святые

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Почему благоверных князей Бориса и Глеба называют покровителями Русской земли? В чём состоял подвиг святых братьев? Расскажет доктор исторических наук, профессор и академик Олег Ульянов.

Видео предоставлено Центральным Музеем древнерусской культуры и искусства имени прп. Андрея Рублева

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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