Первые серии второго сезона «Ресторана по понятиям» уже в онлайн-кинотеатре PREMIER

24 ноября, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии второго сезона нашумевшего в начале года сериала «Ресторан по понятиям». Герои сериала вернулись, чтобы сделать вам ВКУСНО!

По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии, четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента - веганского ресторана - выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле, истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям»…

Сарик Андреасян, продюсер:

– Второй сезон «Ресторана по понятиям» - это уже полноценный сериал с сериями по 25 минут, в которых наши герои открываются с новых сторон. В первом сезоне мы не выходили из ресторана, а во втором - показываем мир вокруг наших героев и их попытки социализироваться в нем. Для этого нам пришлось с нуля отстроить не только декорации ресторана, но еще нескольких локаций, так как мы расширили географию сериала.

У нас появились новые персонажи в лице Ивана Охлобыстина, Григория Сиятвинды и Марии Кравченко. Охлобыстин - владелец вегетарианского кафе, которое хочет выселить наших героев и забрать под свои нужны помещение “ресторана по понятиям”, Мария Кравченко - повернутая на ЗОЖе героиня, которая в какой-то момент влюбляется в одного из наших героев. Очень надеемся на третий сезон, так как сценарист первых двух сезонов Гайк Асатрян написал абсолютно шедевральный второй сезон и я уверен, что продолжение истории будет ещё более хитовой, чем первый сезон.

Иван Кокорин, актер:

– Я хочу, чтобы мой герой во втором сезоне стал более искренним, где-то более нелепым, смешным, чудаковатый. Именно за это мы и любим Кильку. Этим он полюбился в первом сезоне.

Владимир Сычев, актер:

– Я ждал первого съемочного дня. Соскучился по своему Кощею и с огромным удовольствием вошел в образ. У моего персонажа в этом сезоне появятся отношения и будет еще много сюрпризов.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

Во втором сезоне 10 серий по 25 минут.

Сериал эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER, а позже выйдет в эфире телеканала ТНТ.

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