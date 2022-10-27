Первый аукцион в Санкт-Петербурге «Литфонд» откроет личным письмом Цветаевой

27 октября Аукционный дом «Литфонд» впервые проведет торги в Санкт-Петербурге. В коллекцию вошли более 200 лотов редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики на общую сумму 15 000 000 рублей.

Издания и рукописи выдающихся писателей неизменно вызывают у коллекционеров высокий интерес. Так, на прошедшем на днях, 20 октября, аукционе «Литфонда» конволют прижизненных изданий произведений Александра Пушкина (первая и вторая части собрания стихотворений 1829 года, а также первое издание поэмы «Братья-разбойники» 1827 года) ушел с молотка за 1 900 000 рублей. А первое издание главы 6 «Евгений Онегин, романа в стихах. Сочинение Александра Пушкина» 1828 года покинуло торги за 1 300 000 рублей при стартовой цене всего в 120 000 рублей.

С не меньшей радостью встречают участники аукционов и личные письма поэтов. В частности, на предстоящие торги 27 октября выставлено письмо Марины Цветаевой, адресованное Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой из чешского города Вшеноры от 21 сентября 1925 года. Цветаева, уже решившись перебраться в Париж из Чехии, писала: «Уеду – полюблю. Знаю. Уже сейчас люблю – из окна поезда. Самое сильное чувство во мне – тоска». Здесь она была, пожалуй, по-настоящему счастлива, у нее родился сын, которого она едва не потеряла при родах… 31 октября 1925 года, временно оставив мужа в Праге, Марина Ивановна, дрожа и волнуясь, пустилась в путь с Муром и Алей. За 10 дней до этого она писала: «…У нас осень, хорошие ветра, сбивающие сливы, темнеет рано (мы за горой), гора в полосах паршивого медведя, расчесанного и изгрызанного. Пора помидор — дикого винограда — первых печек — последних жар. Кончила Брюсова, принялась за «Крысолова», иные дни удается только присесть, весь день в колесе, вечерами голова пуста (от переполненности мелочами), сижу, грызу перо…». Личное письмо Цветаевой заявлено на торги по стартовой ставке 1 800 000 рублей. Следует отметить, что на сентябрьском аукционе «Литфонда» одно из писем Цветаевой было приобретено частным коллекционером за 3 000 000 рублей.

Коллекционной ценностью обладает и редчайшая рукопись Анны Ахматовой о прототипе Евгения Онегина «”Адольф” Бенжамина Констана в творчестве Пушкина» (1936 г.). Работа была опубликована во «Временнике Пушкинской комиссии», однако ценность данной рукописи, в первую очередь, в том, что здесь имеются разночтения с окончательным вариантом. Ставки принимаются, начиная с 350 000 рублей.

Среди редчайших книг петровского времени, в первую очередь, нужно отметить книгу, в которой впервые в России в печатном виде излагалось в популярной форме учение Коперника. В библиографии известен всего лишь один сохранившийся экземпляр этого издания – «Книги мирозрения, или Мнения о небесноземных глобусах, и их украшениях», написанного голландским механиком, физиком, математиком, астрономом и изобретателем Христианом Гюйгенсом и переведенного на русский язык ближайшим сподвижником Петра Великого Яковом Брюсом в 1724 году. «Еретическое» предположение книги о том, что на всех планетах имеется органическая жизнь и живут существа, подобные людям, ужаснуло директора Петербургской типографии, который вопреки приказу Петра I отпечатал первое издание книги всего в 30 экземплярах. Лидирующая ставка за раритетное издание указана 550 000 рублей.

Не менее редки и две другие иллюстрированные петровские книги 1709 года, представленные на аукционе в виде конволюта, – это «Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славной победы над Азовым…» и «Поверенные воинские правила како неприятелские крепости силою брати». Оба издания были выпущены в свет одновременно по распоряжению Петра I, сделанного им в письме от 4 января 1709 года. Стартовая ставка за петровский конволют назначена в 1 200 000 рублей.

Среди редкостей музейного уровня нужно упомянуть парные эгломизе с видами Английской набережной у Сената и Казанского собора. Данные работы экспонировались на выставке «Эгломизе и силуэт XVIII-XX веков из частных собраний» в Фонде «Русское культурное наследие» в 2013 году. За живописные виды Санкт-Петербурга начала 19 века определена стартовая цена 500 000 рублей.

Интересно происхождение весьма редкой книги 1831 года «Описание Киевопечерской Лавры с присовокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер». Ее экземпляр был подарен Фёдором Солнцевым – знаменитым создателем культового издания «Древности Российского государства», графу Алексею Васильевичу Олсуфьеву — русскому генералу от кавалерии, другу поэта Афанасия Фета. Начальная ставка за библиофильскую редкость составляет 180 000 рублей.

Чрезвычайно привлекателен для исследователей и коллекционеров ранний автограф знаменитого ученого Константина Циолковского на одесском издании работы «Давление воздуха на поверхности, введенные в искусственный воздушный поток» (1899 г.). На первой странице рукой самого ученого начертано: «От автора, для отзыва»; «Мною предпринимаются новые опыты, на средства, данные мне Императорскою Академиею наук». Историко-культурная ценность выставлена по стартовой цене 70 000 рублей.

Большое художественное и литературное значение имеет уникальная записная книжка с ранними бакинскими стихами поэта Сергея Городецкого (1919-1920 г.). Несомненную художественную ценность придает рукописи собственноручно рисованная художником Сергеем Судейкиным акварельная виньетка в виде лиры на титульном листе представленной записной книжки. Лидирующая ставка за антикварные записи 120 000 рублей.

На торги в Петербурге также выставлен каллиграфический автограф писателя Алексея Ремизова на книге «Оля», изданной в 1927 году в Париже. Адресат автографа –доктор Франц Шмидт-Дюмо, немецкий дипломат и разведчик, который в 1945 году был вывезен в Москву и приговорен военным трибуналом к смертной казни за шпионаж и антисоветскую пропаганду. Лидирующая ставка за исторический раритет 75 000 рублей.

Ознакомиться со всеми лотами предстоящих торгов можно на предаукционной выставке в Санкт-Петербурге, которая пройдет до 22 октября с 11:00 до 19:00 по адресу: ул. Союза Печатников, д. 6; а также в Москве с 25 по 27 октября с 11:00 до 19:00 по адресу Большой Харитоньевский пер., д. 24, стр. 2.

Аукцион состоится 27 октября в 19:00.

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