Первый этап Большого всероссийского отбора РНО завершен

Завершился прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе Российского национального оркестра. География конкурса ожидаемо оказалась весьма широкой. «Мы очень рады такому большому интересу к нашему конкурсу — за те 19 дней, что продолжался сбор заявок, их было прислано более трехсот, из самых разных уголков страны. Более того, можно уже смело констатировать, что Большой отбор РНО, задуманный нами как конкурс российский, пересек границы и стал по факту международным — среди полученных заявок были те, что пришли из Минска, Витебска, Донецка, Нур-Султана, Фукуоки, Шень Яна, Лондона. Жюри конкурса, в которое входят самые авторитетные музыканты нашего оркестра, приступает к прослушиванию записей конкурсантов, оно продолжится до 25 марта. Уверена, нас ждет множество открытий и новых ярких имен», – сообщила директор РНО Светлана Рипс.

I Большой всероссийский отбор Российского национального оркестра – исполнительский конкурс для молодых музыкантов от 10 до 18 лет – стартовал 10 февраля и продлится до 20 июня 2021 года. Этот новый творческий проект продолжает серию музыкально-образовательных инициатив коллектива, направленных на выявление и поддержку юных талантов.

Уникальность Большого всероссийского отбора и его главное отличие от огромного числа различных детских конкурсов заключается в его практической составляющей – на всех этапах к работе привлекаются действующие артисты оркестра. Главная цель проекта – создание полноценной ежегодной молодежной программы по системному воспитанию нового поколения исполнителей, которые будут востребованы и как солисты, и как артисты оркестров.

Конкурс будет проходить дистанционно по следующим специальностям: фортепиано; струнные инструменты (скрипка, виолончель); духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ксилофон).

Этапы состязания включают в себя два тура по присланным видеозаписям, созданным в соответствии с условиями конкурса. Прием заявок осуществляется до 1 марта. Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-балльной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям. Все финалисты в период 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по 60 минут) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.

Победитель Отбора будет определен по итогам второго – финального – тура. Он будет приглашен в качестве солиста в гастрольный тур Российского национального оркестра по городам России, который пройдет в октябре 2021 года при участии художественного руководителя и главного дирижера РНО Михаила Плетнева.

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